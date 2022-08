Ilary Blasi fa una dedica social a Francesco Totti/ Fan impazziti ma…

Ilary Blasi fa una dedica social a Francesco Totti ma spunta una sconcertante verità

Ilary Blasi non riesce a dimenticare Francesco Totti? In queste ore su Tik Tok è iniziato a circolare un video in cui Ilary avrebbe fatto una dedica all’ex marito. Mentre scorrono le loro immagini, nella didascalia si legge: “Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli”. In sottofondo la canzone Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni. I fan sono rimasti spiazzati da questa dedica anche perché negli ultimi giorni le notizie che erano rimbalzate parlavano di dissapori e tensioni tra ex coniugi.

Quando Ilary Blasi aveva dato il cambio a Francesco Totti, si è parlato di un freddo arrivederci e di uno scambio di chiavi, nulla più. Per questo motivo, il video è stato posto sotto la lente di ingrandimento salvo poi scoprire che si trattava di un fake. Ecco cosa riporta il portale The Pipol Gossip: “In queste ore circola su Tiktok un video diventato virale. Si tratta di una dedica di addio che Ilary Blasi farebbe al suo ex marito Francesco Totti. Basta poco, delle foto a scorrimento, una canzone in sottofondo di Marco Mengoni e il gioco è fatto: tutti si emozionano e lasciano i loro like! Il profilo Tiktok in questione porta il nome di IlaryBlasiReal e vanta ben oltre 121 mila followers. Peccato però che di “real” non c’è niente e che quel profilo non sia altro che un fake!”. I fan che speravano in un ritorno di fiamma sono rimasti a bocca asciutta.

Ilary Blasi e Francesco Totti, ci sarà un ritorno di fiamma?

Nella storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe essersi anche un finale inaspettato. L’amico di Totti, Alex Nuccetelli, ospite all’Estate in Diretta ha infatti rivelato: “Un ritorno di fiamma tra Totti e Ilary? Non è da escludere”. Francesco Totti ha amato la moglie per vent’anni ma da quando nella sua vita si è affacciata Noemi Bocchi l’ex capitano della Roma non ci ha capito più nulla. L’ex calciatore della Roma ha attraversato un momento difficile dopo la morte del padre. Totti si è sentito fragile e provato e gli è venuto a mancare il sostegno della famiglia. Noemi Bocchi potrebbe aver approfittato di questo momento per far breccia nel cuore del Pupone.

In merito al momento in cui si sono conosciuti, Nuccetelli ha spiegato: “Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary”. Alex ha spiegato che in questo momento Francesco Totti sta soffrendo molto e che i rapporti con Ilary sono tesi: “Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. Oggi i rapporti sono tesi. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi li tuteleranno”.











