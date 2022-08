Ilary Blasi invaghita di un amico di Francesco Totti?/ La pesante indiscrezione…

Ilary Blasi avrebbe perso la testa per un caro amico di Francesco Totti, l’indiscrezione

Ilary Blasi si sta godendo la prima vacanza da single. Il Settimanale Nuovo ha paparazzato la conduttrice al supermercato mentre era intenta ad acquistare il necessario per godersi la bella stagione. Dopo essere stata in Tanzania e a Sabaudia, Ilary è rientrata nella sua villa all’Eur. A darle il cambio con i figli Francesco Totti che si è trasferito per l’occasione sul litorale laziale. Anche per lui a breve arriveranno le vacanza: “In questi giorni Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica”, rivela una fonte a lui vicina. Ilary rimarrà a Roma assieme a Chanel e alle sorelle Melory e Silvia che le stanno dando supporto in questo momento delicato.

Totti, papà single a Sabaudia senza Ilary/ Bagno con amici e selfie con i fan. Intanto Noemi Bocchi…

Nelle scorse ore sul Settimanale Chi sono stati pubblicati altri scatti in cui si vede Totti uscire di mattina da casa d Noemi Bocchi. Francesco sembra essere diventata ormai una figura familiare considerando che frequenta la casa in cui Noemi vive con i figli. Secondo clamorose indiscrezioni però anche nella vita di Ilary Blasi ci sarebbe un uomo. Non si tratta né di Luca Marinelli né di un aitante giovane milanese ma bensì, colpo di scena, di un amico di Totti. Una fonte che ha preferito rimanere anonima ha infatti dichiarato: “Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”. Attenderemo gli sviluppi di questa vicenda sempre più intricata.

Ilary Blasi lascia Roma? "Vuole trasferirsi a Milano con i figli"/ "Acquistata casa nel quartiere CityLife"

Ilary Blasi e Francesco Totti, quando è iniziata la crisi?

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti risalirebbe ad un anno fa. Secondo questa teoria la coppia avrebbe siglato un accordo per mantenere il massimo riserbo sulle vite da separati in casa. Ognuno sarebbe stato libero di vivere le proprie frequentazioni ma con il massimo della cautela. Per questo motivo, Ilary Blasi si sarebbe infuriata quando sono state pubblicate sul Settimanale Chi le immagini di Totti che usciva di casa di Noemi Bocchi. Ilary sapeva perfettamente di questa frequentazione perché pare che avesse ingaggiato un investigatore privato dopo che la figlia Isabel le aveva detto di aver conosciuto due nuovi amichetti che guarda caso erano proprio i figli della nuova compagna dell’ex calciatore della Roma.

Ilary Blasi lascia la TV dopo la rottura con Totti/ "Lontana per un anno": i motivi della drastica decisione

La crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha provocato anche delle spaccature in famiglia. La figlia Chanel avrebbe preso infatti le parti della madre. I rapporti tra Ilary sono e Totti sono ormai tiratissimi. I due evitano ormai di incontrarsi tanto che a Sabaudia sembra sia andato in scena un incontro glaciale. Scambio di chiavi e freddo arrivederci. Intanto i legali sono al lavoro per trovare un accordo sulla separazione dei beni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA