Ilary Blasi gela Francesco Totti/ “Quarto figlio? Lo facesse con un’altra”

Ilary Blasi gela il marito Francesco Totti rifiutando l’idea di allargare ancora la famiglia. La conduttrice, mamma di Cristian, Chanel e Isabel, nati rispettivamente nel 2005, nel 2007 e nel 2016, rifiuta l’idea di mettere al mondo il quarto figlio come, invece, desidera il marito. Più volte, l’ex capitano della Roma ha confessato di voler allargare ancora la famiglia, ma Ilary Blasi, durante l’intervista concessa a Fabio Fazio, ha dichiarato di avere un’idea diversa. “Ho annunciato qui di essere incinta del primo figlio”, ha esordito Ilary Blasi nel salotto di “Che tempo che fa”. “Oggi annunci il quarto figlio!”, l’ha punzecchiata il conduttore. Ilary, però, replica con una battuta: “No, ho finito gli ovuli! Li ho persi! Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è un bel numero, è il giusto compromesso. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”.

ILARY BLASI DICE NO AL QUARTO FIGLIO. POI SVELA: “LE PUNTURE…”

Ilary Blasi si è raccontata a 360 gradi parlando anche della sua passione per il cibo nonostante sia magrissima. “Nella scala dei piaceri, io preferisco il cibo, a me piace mangiare! Cosa viene dopo? No, non lo posso dire!”, racconta. Oltre a svelare quanto sia umiliante essere la moglie di Totti, infine, la Blasi confessa di aver imparato anche a fare le punture: “Non c’è cosa peggiore di un uomo malato in casa. Una volta ho provato a fargli una puntura e a casa sono scappati tutti. Volevo imparare a fare le punture: dividere le natiche, scegliere l’intensità… Un suo amico mi prestò la sua chiappa. Poi, mi è capitata la mia grande occasione. Un colpo secco, sono stata bravissima”, ha raccontato con il sorriso.

