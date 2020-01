ILARY BLASI/ “Essere moglie di Totti è ‘umiliante’” (Che tempo che fa)

Ilary Blasi è una delle ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa. Per lei si tratta di un ritorno a casa: la Blasi, infatti, è stata per due anni valletta del programma. “Poi ho lasciato perché ero incinta”. L’annuncio della prima gravidanza arrivò proprio chez Fabio Fazio. La regia manda in onda la clip di quel momento memorabile: “Io non me lo ricordo”, smentisce Ilary, quando Fazio tira fuori il fazzoletto e lascia intendere che fosse molto commovente. Se il conduttore piange, l’ex valletta ride: “Io sono sconvolta dai capelli tuoi. Ma che capelli avevi? Una cuffia”. Fine capitolo sul passato. Adesso si parla di Francesco Totti: “Com’è essere sua moglie?”. “Umiliante”, scherza Ilary. E racconta un aneddoto: “Pochi minuti prima di entrare in studio, ho ricevuto una telefonata: “Ilary! So’ Mattia. Salutami Francesco”. Mai nessuno che voglia salutare lei, invece. (agg. di Rossella Pastore)

ILARY BLASI A CHE TEMPO CHE FA

Ilary Blasi torna in tv come ospite a Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai2. Dopo le vacanze di Capodanno alle Maldive, Lady Totti è pronta a raccontarsi nella prima intervista del 2020 e per l’occasione ha accettato l’invito di Fazio. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip, affidato quest’anno ad Alfonso Signorini, è la grande assente di questa edizione; dopo la prima puntata, infatti, tutto il pubblico dei social (e non solo) ha richiesto a gran voce il ritorno della simpaticissima conduttrice. Intanto la Blasi dalle pagine del settimanale F ha voluto rivelare alcuni retroscena sulla storia d’amore con Francesco Totti. Nessuna crisi tra i due come ha confermato la Blasi: “sono anni che se ne parla la verità è che io e Francesco siamo schivi”. La conduttrice ha proseguito dicendo: “A volte i paparazzisono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”.

Ilary Blasi e Totti: “l’amore non lo dimostri baciandoti”

Durante l’intervista, Ilary Blasi ha raccontato anche un aneddoto circa una copertina che l’ha vista protagonista con Francesco Totti. La coppia, tra le più invidiate dello star system, è apparsa questa estate a bordo di una barca intenti a scambiarsi tenere effusioni. Ebbene, quel bacio è del tutto finto come ha rivelato la stessa conduttrice: “ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. É stato divertente”. Del resto per la Blasi non ci sono dubbi: “non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”. La conduttrice, infatti, ha nuovamente precisato che è molto timida e non ama baciarsi in pubblico con il suo uomo.

Ilary Blasi: “io mangio sano”

Ilary Blasi ha festeggiato l’arrivo del 2020 con un bellissimo viaggio alle Maldive in compagnia del marito Francesco Totti e dei suoi figli. La conduttrice ha condiviso diversi scatti su Instagram mostrandosi in perfetta forma. Un fisico da sballo che ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower a cui ha regalato anche un bikini davvero da urlo. Parlando proprio di come fa a mantenersi così bella e in forma, la Blasi ha rivelato: “io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita”. Tutto sta nel mediare e nell’equilibrare le cose stando a quanto detto dalla bellissima Ilary!



