Ilary Blasi hot in latex nero all’Isola/ Savino la gela:”Rendi sexy il sacchetto dell’indifferenziata”

L’isola dei famosi 2022, Ilary Blasi sfoggia il total-noir e Nicola Savino la raggela

L’isola dei famosi 2022 non smette di riservare al pubblico del piccolo schermo colpi di scena e momenti d’intrattenimento inaspettati, come la battuta agrodolce che l’opinionista a bordo campo Nicola Savino ha riservato alla timoniera in studio, Ilary Blasi. In apertura della puntata del reality -in onda il 27 maggio 2022 su Canale 5- Ilary si presenta ai telespettatori con un total black-look elegante in cui predominano i glitter e il latex, valorizzato al contrasto della tinta biondo platino dei capelli della conduttrice tv e consorte di Francesco Totti. Questo, intenta ad annunciare la puntata epilogo del suo reality honduregno. E proprio sul look della timoniera, non tarda ad arrivare la sentenza di Nicola Savino, che in diretta quindi sentenzia inaspettatamente così, raggelando Ilary Blasi: “L’unica donna che rende sexy anche il sacchetto dell’indifferenziata”.

Una fuoriuscita agrodolce che fa calare lo gelo in studio e che se da una parte vuole essere, evidentemente, un endorsement sull’innata sensualità di Ilary Blasi, dall’altra è a quanto pare un palese affondo al look nero proposto da Lady Totty, in una delle puntate chiave de L’isola dei famosi 2022.

Ilary Blasi anticipa la puntata finale de L’isola dei famosi 2022

Dopo il ritiro dei 4 naufraghi, Blind, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Licia Nunez, L’isola dei famosi 2022 prolunga la sua durata fino al prossimo giugno 2022. E con la nuova diretta del 27 maggio si è ufficialmente ad un mese esatto dalla data in cui si registrerà la puntata finale del reality sulla sopravvivenza, che decreterà il vincitore finale. Ilary Blasi anticipa la data tanto attesa della puntata finale, prevista per il 27 giugno 2022.

Secondo le quote di scommesse lanciate dai bookmakers, sul papabile vincitore finale de L’isola dei famosi 2022, il favorito in assoluto del cast dei naufraghi all’attivo è l’attore capitolino e dalle origini greche Nicola Vaporidis. A contrastare Nicolas, alla finale del reality, potrebbe essere tra gli altri il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi.

