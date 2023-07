Ilary Blasi, in crisi con Bastian Muller?/ Spunta la foto della verità: in Brasile, la coppia si mostra così

Ilary Blasi in crisi con il fidanzato Bastian Muller?

Ilary Blasi è davvero in crisi con il fidanzato Bastian Muller? La conduttrice è volata in Brasile per concedersi una vacanza lontana dall’Italia e dai vari gossip. Tuttavia, le foto pubblicate dalla stessa Ilary sui social hanno scatenato voci su una presunta crisi tra la Blasi e l’imprenditore tedesco con cui ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. A scatenare tutto sono state le foto e i video in cui Ilary, bellissima in Brasile, si è mostrata sempre sola.

Ilary Blasi, vacanza da sogno in Brasile ma dov'è Bastian Muller?/ Mistero sul fidanzato della conduttrice

Di fronte al presunto viaggio solitario della Blasi, sul web, si sono diffuse tantissime voci su una presunta rottura della coppia, ma a smentire tutto ci hanno pensato i protagonisti. Con una semplice foto, infatti, Bastian e Ilary hanno smentito tutte le notizie che parlavano di crisi o, addirittura, di rottura.

Ilary Blasi e la foto con il fidanzato Bastian Muller

Bellissimi, sorridenti e in splendida forma, Ilary Blasi e Bastian Muller si immortalano in un selfie scattato in Brasile, meta della loro vacanza di coppia. Mentre i figli Christian, Chanel e Isabel sono in vacanza negli Stati Uniti con Francesco Totti e Noemi Bocchi, la Blasi e Bastian hanno scelto di rilassarsi in Brasile.

Ilary Blasi fuori da Mediaset la prossima stagione?/ "Nessun programma all'orizzonte per lei"

A pubblicare la foto che ha smentito la crisi è stato lo stesso Bastian Muller. Foto che è stata poi pubblicata, tra le storie del proprio profilo Instagram, dalla stessa Ilary che, in attesa di scoprire quale sarà effettivamente il suo futuro professionale, si gode la sua storia d’amore, ma anche le vacanze.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi in vacanza senza il fidanzato Bastian Muller?/ "Lui è scomparso dai suoi social": l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA