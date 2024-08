Ilary Blasi e Bastian Muller si uniscono alla miriade di coppie vip che stanno passando un’estate all’insegna dell’amore e della passione. I due sono passati dalle vacanze in Grecia a Mykonos fino a godersi il fresco della montagna. È stata proprio la ex moglie di Francesco Totti a documentare tutti i loro spostamenti, e lo sta facendo anche adesso nelle sue storie Instagram mentre si trova in un sentiero nel bosco con amici e il fidanzato. Entrambi sembrano essere molto innamorati e si scambiano sguardi complici mentre fanno le loro passeggiate. Pochi giorni fa, Ilary Blasi aveva aggiunto alcune foto su Instagram mentre mostrava la macchina ricca di scorte di cibo, e i cartelli autostradali che mostravano la direzione verso il nord Italia.

Non si sa ancora il luogo preciso in cui la conduttrice e Muller stiano soggiornando, ma si pensa alla Svizzera, a quanto si può intuire dalle foto. Durante le loro camminate non mancano i selfie di coppia e i video di lei che lo guarda innamorata mentre indossa un gubbino di Balenciaga dalle cifre assurde. Ilary Blasi ha viaggiato moltissimo da quando sta con Bastian Muller in modo stabile. I due hanno toccato diverse città intorno al mondo, da nord a sud. Quest’estate si sono dati alla scoperta della Grecia con Myjonos. Dopotutto nell’ultima sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Ilary Blasi aveva confessato di aver riscoperto grazie a Bastian Muller il piacere dei viaggi.

Ma chi è davvero Bastian Muller, l’uomo che ha conquistato il cuore di Ilary Blasi? Di cognome Muller-Pettenpohl, è stato descritto da moltissimi come un ereditiere, ma alcune delle ultime indiscrezioni smentirebbero tale affermazione. È stato proprio lui a ridare una speranza amorosa a Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti che ormai si è rifatto una vita con Noemi Bocchi. Bastian non sembra più essere benestante come un tempo.

La sua ricchissima famiglia pare abbia perso notorietà, tanto che il ragazzo si è trovato a fare diversi lavori, come quello di “Butler”, ovvero una specie di maggiordomo che porta in giro le persone, le accompagna anche a fare shopping e resta sempre disponibile 24 su 24. Il fidanzato di Ilary Blasi, come ha raccontato il direttore di un noto Hotel di St.Moriz, è una figura molto richiesta, specialmente dalle donne. Dopotutto, la Pettenphol (nome dell’azienda di famiglia) ha ridotto di molto le sue dimensioni, passando da una grande ditta ad una semplice attività di famiglia.

