Ilary Blasi in vacanza senza il fidanzato Bastian Muller?/ “Lui è scomparso dai suoi social”: l’allarme

Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi? Spunta l’allarme sulla coppia

Aria di crisi per Ilary Blasi e il suo nuovo compagno Bastian Muller? È questa l’indiscrezione che da qualche giorno circola sul web a causa di alcuni indizi social. Da tempo infatti Ilary e Bastian non si mostrano insieme sui social, né la conduttrice posta foto o messaggi che riportano al suo compagno. Una mancanza che avrebbe alimentato i primi sospetti di una crisi.

Ilary Blasi, flop all'Isola dei Famosi?/ "Poco empatica e troppo aggressiva"

Stando infatti a quanto sottolinea 361magazine: “Da tempo la conduttrice non si mostra sui social con il compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. I fan quindi si sono insospettiti anche se nessuno vicino alla conduttrice del reality Mediaset ha parlato di una possibile crisi di coppia.” Ad alimentare ulteriormente le voci è l’ultima foto postata dalla conduttrice in una storia su Instagram, ancora una volta senza Biastian.

Totti e Ilary Blasi, guerra finita?/ Il primo passo verso la pace arriva dalla conduttrice

Ilary Blasi in vacanza senza Bastian? Lei in viaggio verso una meta sconosciuta, lui…

Nel nuovo scatto Ilary Blasi è in aereo, in viaggio verso una destinazione sconosciuta. L’ex moglie di Francesco Totti guarda sognante fuori dall’oblò dell’aereo, con un bicchiere d’acqua e uno con la spremuta d’arancia al suo fianco. Dopo la fine del reality L’Isola dei Famosi dunque Ilary è pronta a godersi una vacanza, ma non svela nel post la destinazione. Ciò che molti hanno notato è però proprio l’assenza del compagno, che non siede al suo fianco in aereo. Che sia lui a scattarle la foto da lontano? Se sia o meno con lei lo scopriremo solo qualora la conduttrice deciderà di condividere altri scatti di questa sua vacanza. Fino ad allora, rimane per molti il dubbio che la loro storia d’amore sia già in crisi.

Ilary Blasi, la romantica sorpresa di Bastian Muller/ Lussuoso regalo per iniziare la prima estate insieme













© RIPRODUZIONE RISERVATA