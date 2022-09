“Ilary Blasi? L’ho vista magra, provata e tesa”/ Adriana Volpe svela tutto…

Adriana Volpe e la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Nella sua prima puntata come opinionista de La vita in diretta, in onda lunedì 5 settembre, Adriana Volpe ha commentato, insieme al conduttore Alberto Matano e alle colleghe Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani, la fine di un amore durato vent’anni, coronato dal matrimonio e dalla nascita di tre figli e che ha fatto sognare tutti. La Volpe, così, ricordando anche le ultime puntate dell’Isola dei Famosi 2022, ha sottolineato di aver visto Ilary molto provata.

“Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra“, ha spiegato la Volpe.

Adriana Volpe: Ilary Blasi e il gossip su un presunto trasferimento

Dopo l’ufficializzazione della fine del matrimonio con Totti, Ilary Blasi è stata la protagonista di rumors su un presunto trasferimento a Milano. Trasferimento che, ad oggi, appare impossibile, ma cosa accadrebbe se la conduttrice decidesse davvero di cambiare città? Secondo l’opinione espressa da Adriana Volpe alla Vita in diretta, Francesco Totti interverrebbe per garantirsi la possibilità di poter vedere regolarmente i figli.

“Se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”, ha concluso Adriana.

