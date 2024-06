Scaletta Battiti Live 2024 oggi 22 giugno a Molteffa/ Diretta streaming: da Holden a The Kolors

Battiti Live, seconda tappa oggi 2 giugno 2024: Ilary Blasi e Alvin pronti

Dopo aver rotto il ghiaccio ieri sera, Alvin e Ilary Blasi questa sera torneranno al timone della seconda tappa del Battiti live 2024. Tante le novità di quest’edizione della kermesse musicale di Radio Norba che si svolge per tre serate a Molfetta, città sul mare in provincia di Bari. Innanzitutto alla conduzione c’è stata una sostituzione in toto, al posto di Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri sono arrivati, appunto, Ilary Blasi e Alvin, mentre a raccogliere le dichiarazioni e le domande dal pubblico al posto di Maria Sole Polio c’è Rebecca Staffelli. Insomma con Battiti live 2024 continua la grande festa in musica che a luglio sbarcherà su Canale5 con una scaletta di grandissimo livello.

I cantanti in scaletta per il Battiti Live 2024 di oggi 22 giugno

La scaletta del Battiti Live 2024 di oggi 22 giugno non è stata resa nota ma dal sito ufficiale di Radio Norba apprendiamo chi sicuramente salirà sul palco dell’evento condotto da Ilary Blasi e Alvin a Molfetta. Si inizia con Holden, giovane cantautore lanciato da Amici 2024 che è già una promessa della scena musicale italiana e che ha vinto il premio delle radio. E poi ancora si continua con i The Kolors, anche loro nati ad Amici che dopo il tormentone della scorsa estate con ItaloDisco sono tornati a farci ballare con Karma. Si continua poi con il ritorno in grande stile di Francesco Gabbani con Frutta malinconia e con il cantautore svedese Darin che dopo il successo del suo singolo di debutto Money for Nothing sta ottenendo un grande successo in tutta Europa.

E poi ancora in ordine sparso nella scaletta di Battiti Live 2024 ci saranno alcuni artisti tra Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma Cose, Cristiano Malgioglio, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Guè, Il Volo, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi e infine, Tananai e Tony Effe.

Come vedere il Battiti Live 2024 in diretta streaming

Le tre serate di Molfetta del Battiti Live 2024 possono essere viste in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv. I due conduttore Alvin e Ilary Blasi, grandi amici da anni, hanno già dimostrato di avere un grande sintonia. Da luglio invece il Radio Norba Cornetto Battiti Live sbarca su Canale 5. L’evento musicale, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming sul sito di Radio Norba o scaricando l’apposita app disponibile per tuti i dispositivi mobili.











