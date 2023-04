Ilary Blasi, look sexy a L’Isola dei Famosi/ Top nero in pizzo: social impazziti

Che look di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi!

Dopo che il look della prima puntata de l’Isola dei Famosi non aveva convinto a casa, Ilary Blasi si presenta in questo secondo appuntamento con un outfit che manda in estasi i social. La conduttrice, per la seconda puntata, sceglie un look total black: un pantalone a vita bassa, con delle aperture che lasciano intravedere i fianchi, e un top nero in pizzo che lascia intravedere le sue forme sexy.

Francesca Versace, chi è la fidanzata di Christopher Leoni/ La coppia ha due figli

I social, questa volta, apprezzano con commenti positivi l’outfit scelto dalla showgirl. “Ilary Blasi illegale in 195 stati del mondo” scrive un telespettatore su Twitter. E ancora: “Stasera Ilary spacca.. Finalmente bello l’outfit e anche i capelli”. C’è anche chi ci scherza su. Un utente scrive: “L’attesa del look di Ilary ogni sera è più grande del vincitore di Sanremo” mentre un altro ironizza: “Quando Ilary Blasi è diventata Amanda Lear mi è proprio sfuggito”. C’è però anche chi avanza qualche critica: “Ilary te lo dico io perché i tuoi amici sono dei falsi, questo biondo no. Proprio no”.

Benedicta Boccoli: "Il tradimento? Fa malissimo"/ "Se l'uomo tradisce è un fico, la donna invece…"

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti e Ilary Blasi, "scontro" anche in tv/ Lei all'Isola dei Famosi, lui…

© RIPRODUZIONE RISERVATA