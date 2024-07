Ilary Blasi, look total black e collane dorate a Battiti Live 2024/ Outfit sorprendente per la prima puntata

Ilary Blasi, look total black e stivaletti dorati per la prima di Battiti Live 2024

Prende il via questa sera su Canale 5 Battiti Live 2024 con la prima, attesissima puntata di questa nuova edizione. I riflettori del piccolo schermo sono puntati non solo sugli artisti che si avvicenderanno sul palco a suon di tormentoni, proponendo i brani simbolo del loro recente repertorio, ma anche su colei che, assieme ad Alvin e a Rebecca Staffelli, farà gli onori di casa in queste settimane: Ilary Blasi. La conduttrice debutta al timone del programma musicale dell’estate targata Mediaset, che fino all’anno scorso andava in onda su Italia1 con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

ILARY BLASI, GAFFE E IMBARAZZI A BATTITI LIVE 2024/ Nessun taglio allo "scivolone" con Irama: video virale

I riflettori sono puntati ora su Ilary Blasi e, in particolare, sui look che sfoggerà in queste puntate e su cui si sofferma spesso l’occhio del pubblico più curioso e attento al dettaglio. In questa prima puntata, in particolare, la conduttrice Mediaset ha optato per un look total black: un top e un pantalone lungo fino alle caviglie. Ad impreziosire il suo primo outfit di queste settimane è una serie di collane molto appariscenti e dorate, oltre ad un paio di stivaletti anch’essi dorati e che si abbinano perfettamente ai gioielli scelti per questa serata.

Ilary Blasi non condurrà La Talpa?/ "Nei prossimi giorni sarà annunciata la vera conduttrice"

Ilary Blasi affiancata da Alvin: per lui un elegante completo nero

Nero e oro sono dunque i due colori che accendono il look di Ilary Blasi in questa prima ed attesissima puntata di Battiti Live 2024, e il suo outfit è presto diventato virale sui social. La padrona di casa ha fatto il suo ingresso sul palco accolta dalle urla e dagli applausi del pubblico festante, pronto a ricaricarsi con la grande musica dell’estate 2024. La conduttrice ha salutato il suo pubblico e, a seguire, ha accolto sul palco il suo compagno di viaggio: Alvin, colui che l’ha affiancata anche gli scorsi anni all’Isola dei Famosi. Per il suo braccio destro l’outfit è un elegantissimo completo nero.

Bastian Muller, chi è il fidanzato di Ilary Blasi/ I primi gossip nel 2022 e la loro storia d'amore oggi













© RIPRODUZIONE RISERVATA