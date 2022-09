Ilary Blasi “magra e provata” dopo l’addio a Francesco Totti/ “Quasi irriconoscibile”

Ilary Blasi “magra e provata“: il cambiamento della conduttrice rispetto al passato

La crisi e la successiva separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi hanno lasciato strascichi significativi nelle loro vite. L’ex Capitano della Roma vive ora un nuovo capitolo di vita al fianco della nuova fiamma Noemi Bocchi e ha rilasciato un’intervista rovente al Corriere della Sera sulla crisi con la conduttrice. Dal presunto tradimento di lei ai Rolex che gli avrebbe portato via dalle cassette di sicurezza che custodivano in banca, ma anche la mancata vicinanza della conduttrice dopo la morte del padre e l’incontro e la frequentazione con Noemi.

Sul fronte opposto Ilary Blasi ha vissuto quest’estate in vacanza tra Zanzibar, Sabaudia e la Croazia. E, come ha fatto notare il settimanale Nuovo Tv, è parsa visibilmente cambiata nell’aspetto fisico: “Magra e provata. Ilary Blasi appare molto diversa rispetto al passato. Se all’inizio della carriera la showgirl mostrava con fierezza un corpo burroso da pin up, tutto curve e pose ammiccanti, da qualche tempo la conduttrice de L’Isola dei Famosi sembra quasi irriconoscibile“.

Il settimanale ha raccontato, tra le sue pagine, il cambiamento di Ilary Blasi dai primi anni di carriera ad oggi. Anche il corpo è cambiato e si è fatto più smagrito, e forse è complice anche lo stress e la rabbia dovuta alla crisi con Francesco Totti e alla successiva separazione. NuovoTv spiega come, soprattutto nel corso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi che l’ha vista al timone, la conduttrice Mediaset abbia mostrato un fisico asciutto, quasi al pari dei naufraghi di cui ha raccontato le gesta.

Si legge sulla rivista: “Qualcuno ha già fatto notare che il fisico della padrona di casa de L’Isola dei Famosi – che tornerà su Canale 5 nel 2023 – sembra più simile a quello dei suoi amati naufraghi dopo il lungo digiuno tra palme e mosquitos piuttosto che a quello della conduttrice dello show“. La vita di Ilary Blasi è stata significativamente stravolta e la crisi con l’ex calciatore sembra averle lasciato profondi segni. A breve i due avvieranno le pratiche legali per la separazione, nella speranza che il loro tormentato addio non finisca in tribunale.











