Ilary Blasi mostra le “corna” sui social in un video/ Frecciata a Totti?

Ilary Blasi e le “corna” su Instagram: coincidenza o stoccata a Totti?

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai naufragato, ma cominciano ad emergere sempre più dettagli sulla loro separazione. La parte più oscura di un rapporto che si è rotto come tanti, che finisce però sui giornali. Lo stesso Francesco Totti ha arricchito la ricostruzione della stampa con la sua ultima intervista al Corriere.

In numero 10 ha ammesso di aver avuto una storia con Noemi Bocchi, ma ha anche sottolineato: “Non sono stato io il primo a tradire“. Il tradimento tra i due è diventato il tema principale del gossip e Ilary Blasi ha deciso di cavalcarne l’onda. La conduttrice, in una serie di storie su Instagram, ha postato il video con delle capre con le corna, in un allevamento. Nella clip di nota un cartello con scritto Hillary e Belen, nome dell’allevamento, e per questo la conduttrice tagga anche Belen ironizzando nel video. Il chiaro riferimento alle corna che le avrebbe messo Totti non è difficile da cogliere.

Ilary Blasi e l’opera che richiama alle corna su Instagram

La questione tra Ilary Blasi e Francesco Totti finirà sicuramente in tribunale, considerando l’astio che i due sembrano provare l’una per l’altra. Il motivo principale è il tradimento di cui entrambi si accusano e questo è abbastanza evidente dall’immagine che la conduttrice pubblica sui social.

Ilary Blasi si è recata alla Vaccheria all’Eur dove ha assistito alla mostra Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria. Qui ha pubblicato sui social il quadro con una mucca munita di un bel paio di corna; troppi indizi per essere una coincidenza e questo fa capire lo stato d’animo.

