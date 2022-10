“Ilary Blasi non ha chiesto 1 euro a Totti”/ Avv Simeone “Notizie false diffuse per…”

Ilary Blasi non ha mai domandato soldi a Francesco Totti. Una precisazione, questa, che è giunta mediante le colonne de “La Repubblica” per bocca dell’avvocato della showgirl conduttrice de “L’Isola dei Famosi”, il legale Alessandro Simeone, il cui nome campeggia nel novero dei più quotati matrimonialisti del Belpaese. In particolare, quest’ultimo ha inteso rilasciare una dichiarazione puntuale al quotidiano, così da fugare ogni dubbio circa la condotta della sua assistita e da preservarne quanto più possibile l’immagine.

Totti sorridente sui social/ Video in scooter con il figlio Cristian: la canzone...

L’avvocato, in particolare, ha affermato: “È stata diffusa una serie di notizie false. In particolare, la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro, né di 10mila euro, né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”.

Totti, sgarro a Ilary Blasi al compleanno?/ "Festa nel locale in cui le fece la proposta di nozze" ma…

ILARY BLASI, PARLA L’AVVOCATO SIMEONE: “PRECISA STRATEGIA EXTRAPROCESSUALE PER SCREDITARLA”

Insomma, per mezzo delle parole raccolte dai colleghi de “La Repubblica”, l’avvocato Simeone ha inteso lanciare un’accusa per nulla velata all’entourage di Francesco Totti. Il concetto, secondo il legale della donna, è uno solo: Ilary Blasi non ha mai chiesto soldi per sé e non è avida di denaro. Poi, si legge ancora sul quotidiano sopra menzionato, “c’è il tema delle diverse relazioni extraconiugali che le sono state attribuite. Anche in questo caso notizie veicolate a senso unico da parte delle persone vicine alla bandiera della Roma”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il problema degli alimenti/ Cifre inconciliabili e...

Le frizioni crescenti e l’acredine che sta emergendo tra le parti rende sempre più improbabile il raggiungimento di una separazione consensuale e avvicina, contestualmente, le porte del tribunale. Con ogni probabilità, di conseguenza, dovrà essere un giudice a vestire i panni dell’arbitro in questa agguerrita contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che pare inasprirsi con il passare dei giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA