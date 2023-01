“Ilary Blasi non ha denunciato Totti ad antiriclaggio”/ Il legale smentisce le accuse

Ilary Blasi si è inserita nella questione tra Francesco Totti e l’antiriciclaggio, smentendo di fatto le accuse mosse ieri da un amico del Pupone secondo le quali poteva essere stata proprio l’ex moglie del calciatore a segnalare i movimenti di denaro sospetti. Non ha parlato di persona, ma ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo legale, Alessandro Simeone, in una nota emessa in queste ore. Secondo quanto dichiarato dal legale, Ilary Blasi non era a conoscenza né dei movimenti di denaro, né dei soldi che erano presenti sul conto oggetto dell’indagine dell’antiriciclaggio.

Il legale di Ilary Blasi: “Non ha segnalato Totti”

La nota del legale di Ilary Blasi parla chiaro, escludendo categoricamente un coinvolgimento della showgirl, divorziata dal Pupone dopo 17 anni di matrimonio, nella segnalazione all’antiriciclaggio. “In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione nell’interesse della signora”, si legge, secondo quanto riportano alcuni media italiani, “si precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano La Verità e segnalati come sospetti dagli organi competenti”.

Sarebbe, “dunque impossibile”, continua ancora la nota del legale della showgirl, “che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Ilary Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo“.

Le accuse contro Ilary Blasi

Le illazioni a cui si riferisce il legale di Ilary Blasi nella sua nota riguarderebbero quanto dichiarato nei giorni scorsi da D.M, amico del Pupone. Lui sarebbe il destinatario dei soldi che Totti ha corrisposto alla pensionata di Anzio (suocera dell’uomo), inviati proprio per aiutare l’amico in difficoltà. In merito alle spese nei casinò, invece, l’uomo aveva detto che si trattava di semplice gioco d’azzardo, che non è illegale, ed “è una questione sua”. Ed era stato lo stesso M.B a citare Ilary Blasi, “forse la segnalazione l’ha fatta partire la moglie? Adesso che hanno litigato?“.

