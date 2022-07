Ilary Blasi, nuovo look dopo l’addio a Totti?/ Dall’Africa conquista tutti così!

Il nuovo look di Ilary Blasi

Lontana dal gossip che, in Italia, continua ad occuparsi della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi si gode le vacanze in compagnia della sorella Silvia e dei figli Christian, Isabel e Chanel. Dopo giorni dedicati esclusivamente alla natura, oggi, Ilary si è concessa un po’ di mare mentre nella serata di ieri si è rilassata nel luogo in cui sta soggiornando. Approfittando del momento di totale relax, la figlia Isabel ha deciso di trasformarsi nell’hair stylist personale di mamma Ilary.

Ilary Blasi e Totti, nessun accordo economico sulla separazione/ Ecco perchè! Le ultime indiscrezioni

Tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, la Blasi ha condiviso un video in cui Isabel si occupa dei suoi capelli. Dopo un lungo lavoro, il risultato è assolutamente incantevole come potete vedere nella foto in basso.

Ilary Blasi: la foto in spiaggia fa impazzire i fan

Giornata al mare quella che oggi Ilary Blasi si è concessa in compagnia della famiglia. Dopo aver mostrato la bellezza del luogo in cui si trova, la conduttrice dell’Isola dei Famosi che, come ha spiegato Vladimir Luxuria, durante il reality non ha mai fatto pesare sugli altri il momento particolare della sua vita privata, ha condiviso anche una foto in cui è in spiaggia sfoggiando tutta la sua incredibile bellezza.

Totti e Blasi, il perché dei due comunicati separati/ “Lei lo voleva stringato, mentre lui…”

Con i capelli raccolti in una lunga coda e un completo da spiaggia maculato, Ilary incanta tutti per la sua bellezza sempre più evidente. Lontana dall’Italia, dunque, la Blasi si sta rigenerando ritrovando un po’ di serenità con i suoi affetti più importanti.

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti video social dopo rottura con Ilary Blasi/ "Si vince o si impara”

© RIPRODUZIONE RISERVATA