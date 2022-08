Ilary Blasi, precisa strategia dopo la separazione/ Nuovi dettagli su Francesco Totti

Ilary Blasi: la sovraesposizione social è una chiara strategia post-separazione

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente la notizia più chiacchierata dell’estate. I meccanismi e i retroscena della loro rottura stanno appassionando gli affamati di gossip e i numerosi fan che cercando di scoprire la verità. Non accenna, dunque, a cessare l’interesse mediatico sugli ex coniugi e sui loro presunti tradimenti.

Ilary Blasi, Ferragosto in famiglia nelle Marche/ Dopo Totti ritrova la serenità con…

Ilary Blasi, secondo la ricostruzione di Dagospia, avrebbe ideato una strategia ad hoc per affrontare la separazione dal calciatore. Sul portale si legge: “Questa sovraesposizione mediatica che tanto infastidisce il Capitano pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale: massimizzare la propria immagine di donna comunque bella, felice, realizzata e piena di vita, anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale”. Questa immagine di sé che la conduttrice promuove, dovrebbe raggiungere l’apice durante l’intervista già concordata a Verissimo con Silvia Toffanin. Nel salotto di Mediaset, la bella presentatrice dirà la sua verità sulla rottura con Totti.

Totti e Ilary, l'anniversario d'amore prima dell'arrivo di Noemi Bocchi/ "Ecco cosa accadeva un anno fa"

Ilary Blasi ha tradito Totti con il suo personal trainer Cristiano Iovino? L’indiscrezione

Le ultime indiscrezioni, riprese anche da Dagospia, parlano del tradimento di Ilary Blasi con il suo personal trainer Cristiano Iovino. Bello, sportivo e sempre impegnato tra Roma e Milano, sarebbe lui ad aver fatto impazzire la conduttrice, causando la rottura definitiva con l’ex numero 10.

Secondo il portale, a confermare la tresca amorosa ed extra coniugale dell’ex letterina, ci sarebbero le ultime dichiarazioni di Alex Nuccetelli: “Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave deve essere successo“. Dunque, secondo il body builder che ha fatto conoscere Ilary e Totti, il calciatore si sarebbe allontanato dalla sua famiglia per un motivo importante. Parla del tradimento della conduttrice?

Ilary ha tradito Totti prima che lui conoscesse Noemi?/ Svolta choc: "Scoperti messaggi scottanti con Iovino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA