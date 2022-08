Ilary Blasi sfugge al gossip tra shopping e relax/ Fuga a Cortina per dimenticare Francesco Totti

Ilary Blasi, vacanze a Cortina: tra shopping e relax per non pensare alla separazione con Totti

Ilary Blasi è in vacanza a Cortina, dopo la Tanzania e una scappata a Sabaudia ora si rifugia tra le montagne con alcuni amici per sfuggire al clamore mediatico sulla sua separazione. Il settimanale Chi, ha fotografato passo passo la conduttrice che si distrae con shopping, foto con i fan e chiacchiere con gli amici.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini rivela: “Mentre riflette sulla delusione provocata dalla fine del matrimonio con Totti, la conduttrice trascorre alcuni giorni a Cortina con un gruppo di amici e va a cena nel rifugio Malga Giau. Sta cercando di resettare la propria vita e di capire da quali punti fermi può ricominciare“. La conduttrice scatta selfie con le fan, fa shopping e cerca di non pensare al fervente gossip su una vacanza d’amore di Totti con Noemi Bocchi che continuano a essere sulle prime pagine dei settimanali. Secondo Chi, infatti, la Blasi avrebbe scoperto il tradimento del calciatore e posto fine al matrimonio.

Durante la sua vacanza a Cortina, Ilary Blasi ha preso un aperitivo con la giornalista Francesca Fagnani. Tra un drink e uno stuzzichino, le due amiche sembrano confidarsi su qualcosa di importante, che stiano organizzando un’intervista speciale?

D’altronde, come riporta Chi, l’intervista tra loro è già avvenuta: “Fu proprio a “Belve” che Ilary confessò che il suo matrimonio non avrebbe resistito a un tradimento. E ora si scommette su chi riuscirà ad avere la sua prima intervista dopo la separazione.” Dunque, secondo il giornale di Alfonso Signorini qualcosa bolle in pentola, ma al momento la conduttrice ed ex letterina vuole solo riprendere in mano la sua vita e sfuggire dal gossip che attanaglia la sua famiglia.

