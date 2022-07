Ilary Blasi si “concede” a settembre a Silvia Toffanin?/ In arrivo la sua verità su Totti e Noemi Bocchi

Ilary Blasi prima ospitata post rottura con Francesco Totti a Verissimo? L’indiscrezione

Ilary Blasi potrebbe rilasciare la sua prima intervista a Verissimo dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti. Qualche mese fa a marzo era girata voce che l’ex capitano della Roma avesse perso la testa per Noemi Bocchi. L’indiscrezione era rimbalzata sui giornali e le tv ed era stato tanto il clamore mediatico. In quell’occasione, Ilary aveva smentito la crisi proprio nel salotto di Verissimo. Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno un rapporto molto stretto e per questo motivo Ilary aveva sfruttato l’ambiente accogliente e confortevole del salotto tivù di Canale 5 per smentire le voci di tradimento e di addio al Pupone.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sono conosciute negli studi televisivi di Passaparola e hanno instaurato una bellissima amicizia. Con il tempo il loro rapporto si è consolidato e oggi si mormora addirittura che Ilary Blasi voglia trasferirsi a Milano proprio per trascorrere più tempo assieme alla sua amica Toffanin con cu non è mai nata una rivalità. Oltre ad essere accomunante dalla partecipazione a Miss Italia, entrambe sono rimaste incinte nel 2015. All’epoca in un’inversione di ruoli fu proprio la Blasi a far confessare alla collega di Verissimo la gravidanza in corso. Secondo i ben informati a settembre quando ritornerà Verissimo sarà proprio Silvia Toffanin che dovrà raccogliere la testimonianza di Ilary Blasi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano. Stando ad un’indiscrezione riportata dal Settimanale Nuovo, la conduttrice starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli. A pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c’è il quartier generale di Mediaset. La conduttrice è stata confermata già alla guida della prossima edizione dell’Isola dei Famosi che tornerà nella primavera 2023. Dunque, la decisione sarebbe influenzata solo ed esclusivamente dagli impegni di lavoro. Ma, dietro questa scelta, potrebbe esserci un ruolo dell’amica di sempre e collega Silvia Toffanin.

Con la separazione da Francesco Totti, la conduttrice sarebbe determinata a dare una svolta alla sua vita. A Milano Ilary Blasi potrebbe trascorrere più tempo con Silvia Toffanin che è apparsa nella cerchia ristretta di amiche e confidenti. Una gola profonda ha spifferato: “Con la Toffanin Ilary si è confidata in tutti questi mesi”. Qualche tempo fa si è parlato di un nuovo programma insieme per Silvia Toffanin e Ilary Blasi, un progetto che potrebbe concretizzarsi a breve. Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da tantissimi anni, le due si conoscono dai tempi del quiz di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, Passaparola, dove vestivano i panni de Le Letterine. I fan sono entusiasti all’idea di una doppia conduzione.











