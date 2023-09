Ilary Blasi, tapiro d’oro da Striscia la Notizia/ “Isola dei Famosi? Non so se la farò. Non ho un contratto…”

Ilary Blasi, tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Ilary Blasi riceve il primo tapiro d’oro della nuova stagione di Striscia la Notizia. Nel corso della prima puntata di Striscia la Notizia 2023 condotta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada in onda oggi, lunedì 25 settembre, Ilary Blasi riceve il tapiro d’oro da Valeria Staffelli. durante l’incontro con l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, la Blasi ha parlato anche della propria situazione lavorativa. Dopo aver condotto la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary ha trascorso l’estate dedicandosi ai figli Christian, Chanel e Isabel e al nuovo fidanzato Bastian Muller.

Rientrata in Italia, si divide tra famiglia, amici e fidanzato. Nessuna novità, per il momento, dal punto di vista lavorativo. Secondo alcune indiscrezioni, anche il futuro della Blasi a Mediaset sarebbe in bilico, ma oggi, a svelare la verità, è la stessa conduttrice.

Ilary Blasi e il futuro a Mediaset: le parole della conduttrice a Striscia la Notizia

Ilary Blasi, attualmente in pausa dal lavoro, tornerà sulle reti Mediaset per condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023? «Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto». Queste le parole della Blasi ai microfoni di Valerio Staffelli.

Durante l’incontro, Valerio Staffelli ha chiesto alla Blasi anche le ultime novità sul caso Rolex: «Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto”», la incalza l’inviato. «Non ci ho capito niente, faremo come con i figli», la replica ironica della Blasi che però rivela: «Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete».

