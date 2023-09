Ilary Blasi, ultima vacanza con Bastian Muller e le figlie/ Relax in Toscana in un lussuoso resort

Ilary Blasi si gode l’ultima vacanza in Toscana: con lei Bastian Muller e le figlie

L’estate 2023 sembra non voler finire per Ilary Blasi, che non rinuncia a questi ultimi scampoli di bella stagione per concedersi ancora un po’ di relax. Reduce dalla partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul prestigioso red carpet, la conduttrice è sbarcata in Toscana. Come mostrano e raccontano le immagini del nuovo numero di Chi, la Blasi, dopo l’esperienza in Laguna, è tornata a Roma per una breve pausa, per poi approdare in Toscana, in un lussuoso resort con piscine di acqua termale nelle campagne di Siena.

Ma la conduttrice non è sola: per questa ultima vacanza estiva, ha riunito a sé la figlia Chanel con il fidanzato Cristian, e la piccola Isabel. Al suo fianco, inoltre, l’inevitabile presenza del fidanzato Bastian Muller, con il quale la complicità alle stelle e l’amore viaggia a gonfie vele. Le immagini mostrano una grande armonia in famiglia, con Isabel, l’ultima figlia della Blasi, coccolata sia dalla mamma sia dal nuovo fidanzato della mamma, tra giochi in acqua, risate e tanta spensieratezza.

Ilary Blasi, ultimi giorni di relax prima del ritorno in tribunale

Ilary Blasi non ha voluto affatto rinunciare alle vacanze, nemmeno in questi ultimi giorni d’estate, sfruttando appieno il suo tempo libero in vista del ritorno alla quotidiana routine. La conduttrice, infatti, dopo le vacanze troverà davanti a sé uno scoglio insormontabile e non ancora del tutto superato: la discussa separazione da Francesco Totti. Come fa sapere il settimanale Chi, i due ex coniugi si ritroveranno in tribunale il prossimo 20 settembre per “affrontare la prima udienza della causa per l’addebito di separazione“.

Si tratta di “un versante aperto su richiesta dei legali di lei e seguito dalla contro-richiesta di quelli di lui, che vede entrambi i protagonisti determinati a dimostrare che il primo a tradire è stato l’altro“. In tribunale, dunque, si prevede un duro confronto per l’ex coppia più celebre d’Italia.











