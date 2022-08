Ilary Blasi tradisce Totti con Cristiano Iovino?/ Con Francesco “rapporto esausto” da tempo

Ilary Blasi, responsabile della separazione? La conduttrice potrebbe aver tradito Totti

Secondo la ricostruzione di Nuovo TV, potrebbe essere stata Ilary Blasi ad aver innescato la separazione. Le ultime indiscrezioni hanno, infatti, riportato che sia stato Francesco Totti ad aver tradito la conduttrice con la bella Noemi Bocchi; invece, potrebbe essere stata proprio lei ha iniziare una relazione clandestina.

Tutto sarebbe iniziato quando il calciatore ha scoperto uno scambio di messaggi tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, suo personal trainer. Nel tempo le molte trasferte della conduttrice a Milano, dove risiede Iovino, apparentemente per motivi di lavoro, hanno insospettito il numero 10. Proprio lui avrebbe scoperto il tradimento di sua moglie e solo dopo avrebbe stretto una relazione con Noemi Bocchi. D’altronde l’amico di Ilary e Totti, Alex Nuccetelli aveva dichiarato: “Senza un valido motivo Francesco non si sarebbe mai allontanato“.

Ilary Blasi e Francesco Totti: una relazione morta da tempo?

Stando a quanto riporta Nuovo TV, il possibile tradimento di Ilary Blasi o Francesco Totti è solo la manifestazione di un “rapporto esausto” che si trascina da tempo. La coppia più amata della TV e ritenuta quasi indistruttibile dai fan, nascondeva al suo interno del “marcio”, qualcosa che ha logorato tutto fino a giungere all’inevitabile.

Potrebbe essere stata la conduttrice a iniziare il lungo allontanamento che ha portato alla separazione, ma questo è solo il sintomo di una relazione che non funziona più. Dopo tantissimi anni di matrimonio e tre figli, Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno saputo resistere alla prova del tempo e terze persone sono subentrate da entrambi i lati. Non è dato ancora sapere chi abbia cominciato a tradire, di certo il problema della coppia era molto più profondo e durava da tempo. I fan ormai si sono rassegnati e attendono l’intervista della conduttrice a Verissimo che possa svelare cosa sia successo davvero.

