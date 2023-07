Ilary Blasi, vacanze finite con il fidanzato Bastian/ Riabbraccia la figlia Isabel, ma la gaffe non sfugge

Ilary Blasi: rientro in Italia dopo la vacanza con il fidanzato Bastian Muller

Ilary Blasi ha trascorso una vacanza lontano da tutto e da tutti in Brasile insieme al fidanzato Bastian Muller. Conclusa l’avventura professionale al timone dell’Isola dei Famosi 2023, la Blasi ha scelto il Brasile per rilassarsi e godersi una vera vacanza di coppia mentre i figli Christian, Chanel e Isabel erano in vacanza con Francesco Totti e la sua compagna, Noemi Bocchi. Dal Brasile, la Blasi ha condiviso sui social foto e video mostrando ai fan non solo tutto ciò che ha visto, ma anche la sua bellezza fasciata da bikini all’ultima moda.

Conclusa la vacanza, è rientrata in Italia e la prima tappa è stata il supermercato. Ilary, così, ha riempito il carrello con tutto ciò che mancava a casa, pronta per riaccogliere i figli, di ritorno dalle vacanze con il papà. La conduttrice, poi, ha pubblicato una tenera foto dei piedi della figlia Isabel, ma ai fan non è sfuggita la gaffe.

La gaffe di Ilary Blasi

Dallo scorso anno, dopo la scelta di mettere un punto al matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti trascorrono vacanza con i figli dividendosi le varie settimane. Dopo essere stata lontana da Christian, Chanel e Isabel, la conduttrice è rientrata in Italia dal suo viaggio in Brasile per godersi l’estate con loro e, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una tenera foto dei piedi della sua terzogenita.

“Finalmente”, ha scritto la conduttrice che, però, ha commesso un piccolo errore scrivendo la parola separata. Finalmente, infatti, si scrive tutto unito. Una piccola gaffe che, però, ai fan non è sfuggita.

