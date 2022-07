Ilary Blasi, vacanze finite: primo incontro con Totti dopo l’addio?/ Sui social…

Ilary Blasi rientra in Italia

Vacanze finite per Ilary Blasi che ha annunciato ufficialmente il rientro in Italia pubblicando una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui indossa un bikini mentre è a casa. Il ritorno di Ilary era nell’aria dopo la pubblicazione di una foto in cui indossava felpa oversize Balenciaga, legging nero, occhialoni scuri, calzettoni bianchi e sneakers New Balance. Rientrata ufficialmente a casa, la conduttrice si è rilassata sfoggiando un look decisamente estivo. Biondissima e molto abbronzata, dopo aver trascorso gli ultimi giorni in Africa con la sorella Silvia e i figli Christian, Isabel e Chanel, Ilary è rientrata in Italia che aveva lasciato dopo aver diffuso il comunicato con cui è stata ufficializzata la fine del matrimonio.

Maria Mazza, ex fidanzata Francesco Totti: cosa pensa della separazione con Ilary Blasi?/ Un messaggio svela…

In Africa, la Blasi ha trascorso dei giorni di totale relax in compagnia dei figli e della sorella godendosi il sole e il mare e, soprattutto, stando lontana dal clamore mediatica. Cosa accadrà ora?

Ilary Blasi e Francesco Totti: arriva l’incontro?

L’11 luglio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno confermato la fine del matrimonio con due comunicati distinti. Da quel momento, i due sono rimasti in silenzio non rilasciando ulteriori dichiarazioni. Totti è rimasto in Italia mentre Ilary è volata in Africa con i tre figli. I due, dunque, non si sono visti per diversi giorni. Il ritorno di Ilary cambierà le cose?

Chanel Totti "Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”/ Parla di Totti-Ilary Blasi? È polemica ma...

Non è da escludere un incontro tra Totti e Ilary prima di Ferragosto. I due hanno condiviso vent’anni di vita insieme e continueranno ad essere legati dai tre figli che continueranno a crescere insieme. Per l’ex coppia, dunque, arriverà presto il momento del primo incontro dopo l’addio?

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi: Cristiano Iovino è il nuovo flirt?/ Nuovi rumors, ma la verità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA