Ilary Blasi Vs Akash “Non volevi tornare ma sei ancora qua”/ Lui “Non c’è rispetto”

Ilary Blasi carichissima in questa nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice dà inizio alla puntata con una stoccata non da poco indirizzata ad Akash Kumar. Quest’ultimo, dopo la scorsa diretta, ha infatti annunciato di non voler più partecipare al programma e, dunque, essere ospite in studio; eppure Akash è in studio, seduto sulla sua poltrona. Ilary saluta allora tutti i suoi ospiti, lasciando proprio Akash come ultimo saluto. Arrivato a lui, la conduttrice lancia la bomba: “Saluto Akash che aveva detto che non sarebbe più tornato e invece è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma!” Lui chiede allora di replicare e non accetta il “dopo ne parliamo” di Ilary. Così spiega perché ha dichiarato di non voler essere più in studio: “Io non sarei più venuto e dichiaro di non voler venire più ma perché non c’è rispetto per me e lo dico qua davanti a tutti!” Così si dice pronto ad andare via “Me ne vado ora!” La Blasi però, col sorriso, lo invita a rimanere in studio e a riparlarne più tardi, nel corso della puntata.

