Ilenia Lazzarin, sfogo su Instagram/ “Senza educazione! Più sono ignoranti e più…”

Uno sfogo destinato a qualcuno in particolare o uno scritto di carattere generale? E’ quello che da qualche ora si domandano i followers di Ilenia Lazzarin, l’attrice nota in particolare per il ruolo di Viola nella soap di Rai 3 “Un posto al sole“, dopo l’ultimo post pubblicato dall’interprete sulla sua pagina Instagram. Questo l’incipit del messaggio apparso questo pomeriggio sul suo account: “Quindi pare che il CINISMO sia la nuova moda.

Criticare, sparlare, infangare, giudicare soprattutto senza sapere niente. Più sono ignoranti più si ergono a insegnanti spocchiosi. E non parlo SOLO della mancanza di titoli di studio, quale minimo la LAUREA; non solo senza laurea, ma anche senza vergogna e senza ritegno. Senza EMPATIA, senza COMPASSIONE, senza PIETÀ. Stanno cercando di indurre il mondo e i pecoroni che li seguono e li incitano, a diventare ARIDI, razzisti, glaciali. Freddi. Cinici. Senza educazione. Perché? Fa ridere? Chi ride?“.

Ilenia Lazzarin, lo sfogo su Instagram: “Più sono ignoranti più sono arroganti”

L’intervento di Ilenia Lazzarin prosegue: “Esorto la minoranza, e mi ci metto dentro, a formare la RESISTENZA. Non fatevi trascinare in quella corrente analfabeta del “più sono ignorante più sono arrogante”“. E ancora: “Teniamo duro. Educazione, empatia, sensibilità, esternazione delle emozioni, rispetto del prossimo, rispetto per se stessi, tolleranza, carità nel linguaggio. Carità, termine ormai desueto. Equivocato. Leggete più libri, e parlate poco e piano. Lasciate ragliare quelli che fanno più rumore. E non fatevi coinvolgere“. Poi la chiosa: “Asfaltate con l’educazione. Senza filtro. Senza trucco. Senza inganno. Tanto c’è sempre qualcuno che urlerà: PHOTOSCIOÓÓÓP“. Tanti i messaggi di sostegno arrivati sotto il post della Lazzarin, molti dei quali volti ad invocare un ritorno del suo personaggio sul set di “Un posto al sole” dopo diverse settimane di assenza. Ma intanto il quesito resta: cos’ha scaturito lo sfogo dell’attrice?

