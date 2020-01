Ilenia Pastorelli, gaffe su Pupo a Il Cantante Mascherato/ Milly Carlucci gelata…

Ilenia Pastorelli, insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto, fa parte della giuria de Il cantante mascherato che, insieme al pubblico, è chiamata ad indovinare l’identità dei concorrenti che si esibiscono nascosti da maestose maschere. L’attrice, come i colleghi, ha provato ad indovinare l’identità del cantante sotto il coniglio. Il nome, però, che ha tirato fuori l’ex gieffina ha letteralmente spiazzato lo studio e il pubblico del programma di Raiuno gelando totalmente Milly Carlucci. La Pastorelli, infatti, chiamata in causa dalla conduttrice, ha fatto il nome di Pupo. Come se non bastasse ha citato nuovamente Pupo quando ha dovuto indovinare l’identità del Mostro. Un nome che, in altre circostanze, sarebbe stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Stavolta, però, non è andata così dal momento che la Pastorelli ha tirato fuori un nome della concorrenza. Enzo Ghinazzi, infatti, è un opinionista del Grande Fratello Vip 2020 che ieri sera è andato in onda con la seconda puntata.

ILENIA PASTORELLI, LA GAFFE SU PUPO FA INFURIARE IL PUBBLICO DE IL CANTANTE MASCHERATO

La gaffe di Ilenia Pastorelli su Pupo ha gelato Milly Carlucci che ha accolto il nome non battendo ciglio preferendo non commentare, ma ha fatto infuriare il pubblico de Il cantante mascherato che, su Twitter, si è scatenato attaccanto apertamente l’attrice. “Ma queste stupide battute su Pupo? E lo scegli sapendo che è in diretta su Canale 5? Ma ci prendete per il c**o?”, ha cinguettato un utente. Un altro, invece, ha commentato la reazione della padrona di casa: “Milly Carlucci nera quando Ilenia Pastorelli ha detto Pupo, dato che ora rappresenta la diretta concorrenza”. E ancora: “La giuria dovrebbe essere un po’ più seria però. Buttare nomi a casaccio. Come fa a dire Pupo se sa benissimo che in questo momento è su Canale 5? Queste cose mi fanno passare la voglia di vedere il programma”. E Pupo, come ha reagito a tutto questo? Ignaro di ciò che accadeva essendo in diretta su canale 5, il cantante replicherà durante la prossima puntata del Grande Fratello Vup?

© RIPRODUZIONE RISERVATA