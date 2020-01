Ilenia Pastorelli/ “Il tormento del coniglio crea emozione” (Il cantante mascherato)

Ilenia Pastorelli torna nelle vesti di giudice anche per la finale de Il cantante mascherato, lo show di successo in onda venerdì 31 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. Quarta ed ultima puntata del programma di Milly Carlucci che ha conquistato il pubblico italiano e anche quello dei social. Durante l’ultima puntata, infatti, finalmente scopriremo le sei identità delle sei maschere rimaste in gara, anche se i riflettori sono tutti puntati sul Leone e l’Angelo che (più di tutte) hanno attirato la curiosità del pubblico. Tra le maschere preferite dell’attrice romana senza alcun dubbio c’è quella del coniglio arrivata alla finale. La scorsa settimana dopo l’esibizione sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano, l’attrice ha commentato: “credo che il tormento del coniglio crea emozione, a me scatena delle emozioni. Poi questa è una delle mie canzoni preferite, mi piacerebbe andare a cena con lui con la maschera”. Per Ilenia Pastorelli non ci sono dubbi: Teo Mammucari è il coniglio!

Ilenia Pastorelli: “Il Mastino è Alessandro Greco”

Dopo l’esibizione del coniglio è stata la volta del Mastino Napoletano che Ilenia Pastorelli ha identificato come Alessandro Greco: “il Mastino è sempre tenero e cuccioloso. Alessandro Greco ha avuto problemi di peso, come il Mastino e per me è Greco”. L’attrice di Jeeg Robot, chiamata a scegliere chi salvare tra i due, ha puntato sul Coniglio. Durante la serata Milly Carlucci ha fatto salire sul palco tre artisti sospettati di essere il Leone tra cui Al Bano su cui l’attrice ha detto: “uomo de panza, uomo de sostanza. Secondo me, Coniglio ci cova qua”. La gara è poi proseguita con la sfida tra l’Angelo e il Mostro. Chiamata a fare un nome per l’Angelo, la Pastorelli non ha alcun dubbio: “anche io dico Valerio, perché quando chiudo gli occhi sento proprio lui e poi ha scelto una maschera stupenda perché l’Angelo è asessuato e libero”. Poi è stata la volta del Mostro che ha commosso tutti con una splendida esibizione sulle note di “Shallow” al punto da essere preferito dalla Pastorelli sull’Angelo. Infine ultima sfida tra il Pavone e il Leone: la Pastorelli per il primo fa il nome di Emanuela Aureli, mentre per il secondo di Max Giusti. Sul finale salva il Pavone, ma in finale va il Leone con tre voti. La scelta di puntare su Ilenia Pastorelli in giuria si è confermata vincente visto che sui social l’attrice è tra le più commentate. “Comunque amo #ileniapastorelli: dà risposte a cavolo perché non sa cosa dire. Sotto il #pavone non c’è @NaliOfficial #IlCantanteMascherato” scrive un utente a cui seguono diversi commenti tra cui: “#ileniapastorelli e #flavioinsinna gara a chi li becca tutti #IlCantanteMascherato” oppure chi ricorda la gaffe della prima puntata “stiamo aspettando la battuta su pupo #IleniaPastorelli”.

