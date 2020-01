Il cantante mascherato, 3a puntata/ Eliminati e diretta: ospiti Max Giusti, Al Bano e Pappalardo

Venerdì 24 gennaio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la terza puntata de Il cantante mascherato, il nuovo show dedicato alla musica tratto dal format sudcoreano dal titolo The Masked Singer che ha riscosso un grandissimo successo negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda e sta per sbarcare in Inghilterra e Spagna. Anche in Italia, lo show sta conquistando il pubblico. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share con la prima puntata, la seconda puntata ha raccolto 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share. Ad incuriosire il pubblico è il mistero che si cela dietro ai concorrenti che si presentano sul palco nascosti da maestose maschere. Solo pochissime persone conoscono l’identità dei cantanti in gara che non possono neanche parlare tra loro. Dopo l’eliminazione di Orietta Berti che si nascondeva sotto l’unicorno e quello di Arisa che si celava sotto il barboncino, chi sarà eliminato questa sera?

I CONCORRENTI DE IL CANTANTE MASCHERATO

Sono sei le spettacolari ancora in gara: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo e il Pavone. Se nelle prime due puntate ci sono stati esibizioni singole, questa sera, ci saranno delle sfide dirette tra i concorrenti. Il Coniglio sfiderà il Mastino, l’Angelo se la vedrà con Mostro mentre il Pavone lancerà la sfida al Leone. Questa sera, saranno due le identità che saranno svelate. Come sempre, la giuria formata da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti insieme ai telespettatori, avranno il compito di scoprire in anticipo chi si nasconde sotto le maschere. I due concorrenti che non riusciranno ad accedere alla prossima puntata, si toglieranno la maschera questa sera. Le quattro maschere che resteranno in gara passeranno così alla finalissima della prossima settimana.

IL CANTANTE MASCHERATO: GLI OSPITI DELL TERZA PUNTATA

La maschera, tra quelle attualmente in gara che ha scatenato maggiormente la curiosità del pubblico è quella del Leone. Finora, nessuno è riuscito a scoprire la sua identi. Alcuni pensano che sotto la maestosa maschera si nasconda Adriano Pappalardo, altri puntano su Al Bano e altri ancora su Max Giusti, convinti che faccia l’imitazione di Al Bano quando canta. A complicare la caccia all’identità del Leone è la presenza di Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti in puntata. Tutti e tre, infatti, saranno gli ospiti della penultima puntata de Il cantante mascherato. I tre ospiti aiuteranno il pubblico a scoprire l’identità del leone?



