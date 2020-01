Ilenia Pastorelli/ La gaffe su Pupo fa impazzire il pubblico (Il cantante mascherato)

Ilenia Pastorelli è il giudice rivelazione della prima puntata de “Il cantante mascherato“, lo show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Raiuno. L’attrice romana, infatti, si è fatta notare per via della gaffe su Pupo, volutamente ripetuta durante il corso della serata. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, dopo l’esibizione del Pavone ipotizza che dietro quella grande maschera possa esserci Alexia, ma è con il secondo cantante mascherato che raggiunge l’apice. Dopo la performance del Coniglio, infatti, la Pastorelli vola alto: “secondo me è Pupo! Sto scherzando, è troppo alto!”. La battuta fa divertire tutto il pubblico in teatro, ma anche quello da casa, anche se cala un leggero imbarazzo sul volto della padrona di casa Milly Carlucci. La situazione non cambia quando, chiamata a identificare la maschera del Mostro, dice nuovamente, ma questa volta con decisone e fermezza “è Pupo!”. Poco dopo la Pastorelli nomina ancora Pupo dopo l’esibizione dell’Unicorno, ma poi corregge il tiro: “Scherzo! Dico Alessandra Amoroso”. Cambia registro quando è tenuta a identificare L’Angelo “è Giò Di Tonno” e successivamente Il Mastino Napoletano “è Antonino Cannavacciuolo”. Non scherza e ci prende, a detta di molti, quando deve identificare il Leone: “non ho dubbi, è Al Bano”. A fine puntata sceglie il suo preferito: il Barboncino.

Ilenia Pastorelli a Il cantante Mascherato: “punta di diamante del programma”

Le battute di Ilenia Pastorelli su Pupo hanno diviso il pubblico dei social e non social. C’è chi ha apprezzato scrivendo “Ilenia Pastorelli comunque, punta di diamante di questo programma.. la si ama proprio” e chi, invece, ha scritto: “come giurata ha potenziale. Il problema come mi è stato detto da fonte sicura è che sin dall’inizio le è stato imposto di limitare la sua esuberanza e che dopo la battuta su pupo non capita ci è rimasta male e si limiterà ancor di più. #IlCantanteMascherato”. Immancabili le critiche: “trovo che sia una donna oscena!!!crede di essere simpatica a continuare a dire Pupo ma risulta solo una donnetta antipatica e molto stupida..perché sa benissimo che Pupo lavora al gfvip..Ilenia se proprio piccola cosi!!mi fai pena!”, mentre qualcuno parlando della gaffe su Pupo ha scritto: “ma queste stupide battute su Pupo? E lo scegli sapendo che è in diretta su Canale 5? Ma ci prendete per il c**o?”. C’è anche chi si è immedesimato nei panni della padrona di casa: “Milly Carlucci nera quando Ilenia Pastorelli ha detto Pupo, dato che ora rappresenta la diretta concorrenza”, mentre un altro utente parlando della giuria ha detto: “dovrebbe essere un po’ più seria però – si è lamentato un altro -. Buttare nomi a casaccio. Come fa a dire Pupo se sa benissimo che in questo momento è su Canale 5? Queste cose mi fanno passare la voglia di vedere il programma”.

