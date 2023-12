Iliad propone joint venture a Vodafone Italia/ Offerta da 10,45 miliardi per unire le due attività

Iliad ha presentato a Vodafone Italia una proposta di joint venture da 10,45 miliardi di euro. In passato, come riportato da Il Sole 24 Ore, era stata tentata la strada dell’acquisto, ma non era andata a buon fine. L’operatore di telecomunicazioni francese dunque vuole riprovarci, ma questa volta con un accordo di collaborazione esclusivamente per il mercato italiano. L’annuncio è arrivato dagli stessi vertici dell’azienda.

“La proposta valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro (Enterprise Value, EV). Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti pari a 6,5 miliardi di euro e a un finanziamento soci per 2 miliardi di euro finalizzato a garantire un allineamento a lungo termine. L’equity value della partecipazione di Vodafone in NewCo al closing è valutato 1,95 miliardi di euro”, si legge nella nota di Iliad. Il gruppo guidato dall’ad Margherita Della Valle riceverebbe dunque 8,5 miliardi di euro fra cash e finanziamento soci.

Iliad propone joint venture a Vodafone Italia: l’annuncio

L’obiettivo di Iliad è quello di migliorarsi anche grazie alla joint venture con Vodafone Italia. “Il contesto di mercato in Italia richiede la creazione di un operatore di telecomunicazioni più innovativo possibile, con la capacità di competere e creare valore in un ambiente competitivo. Riteniamo che i profili e le competenze complementari di iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la solidità finanziaria necessarie per investire nel lungo termine”, ha affermato il ceo Thomas Reynaud.

È per questo motivo che, nel caso in cui la collaborazione dovesse andare a buon fine, i piani sarebbero orientati verso il futuro. “La NewCo sarebbe pienamente impegnata nell’accelerazione della transizione digitale del Paese e in particolare nell’adozione della fibra ottica e nello sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni”, ha concluso.











