Le scelte di Ilian, Cri e Luk3 ad Amici 2024

Ilian, Cri e Luk3, cantanti ammessi nella scuola di Amici 2024 per volere di due dei tre insegnanti, nel corso del daytime in onda oggi, martedì 1° ottobre, sono stati chiamati ad effettuare una scelta decidendo con quale insegnante iniziare l’avventura nella scuola più famosa d’Italia. Ilian ha dovuto scegliere tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi mentre Cri e Luk3 hanno dovuto scegliere tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Tutte e tre gli allievi, prima di effettuare la scelta, hanno incontrato gli insegnanti con cui hanno parlato. Zerbi è rimasto particolarmente colpito dal modo di scrivere e dal mondo interiore di Ilian così come Anna Pettinelli.

La stessa cosa è accaduta per Cri e Luk3 che hanno parlato con la Pettinelli e Lorella Cuccarini prima di decidere con cui studiare. Quella più in difficoltà è apparsa Cri che, confidandosi con Ilian ha detto: “E’ come se la Pettinelli e la Cuccarini rappresentassero due parti di me”, ha detto.

La reazione di Anna Pettinelli alla scelte di Ilian, Cri e Luk3

Il primo ad effettuare tale scelta è stato Ilian che, dopo averci pensato, ha deciso di avere come insegnante Rudy Zerbi che gli ha immediatamente trasmesso positività ed entusiasmo. Cri, invece, dopo un momento di indecisione, ha deciso di affidarsi a Lorella Cuccarini così come Luk3. Per Anna Pettinelli, dunque, sono arrivati ben tre no. La Pettinelli, però, non si è scomposta e, prima ancora di conoscere la decisione degli allievi in bilico, ha spiegato che continuerà comunque a sostenerli avendo apprezzato il loro talento.

La Pettinelli, dunque, non ha alcuna intenzione di fare la guerra ai cantanti che avrebbe voluto nella scuola. Tuttavia, nel corso del percorso, gli allievi potranno anche cambiare idea e chiedere di essere seguiti da altri insegnanti. Per ora, tuttavia, la Pettinelli incassa ben tre no.