Ilicic trova hashish durante Roma-Atalanta?/ Video: Irrati sorride imbarazzato!

Josip Ilicic trionfa sui social network. Ma non per una giocata strappa-applausi o per un gol da cineteca, bensì per un tocco di fumo o di hashish, come dir si voglia. Come “catturato” dalle telecamere di Sky Sport nel corso della sfida di ieri Roma-Atalanta, terminata 0-2 con le reti di Duvan Zapata e di Marten De Roon, il numero 72 della formazione bergamasca ha trovato un oggetto misterioso sul rettangolo di gioco. Niente a che vedere con i “classici” accendini o petardi, ma un “prodotto” molto simile alla sostanza stupefacente psicotropa. Non è ancora chiaro come un pezzo di hashish sia potuto finire sul terreno dello stadio Olimpico, forse per un gesto di stizza di un tifoso presente sugli spalti, ma tant’è: Ilicic non ha potuto fare altro che prenderlo in consegna e darlo all’arbitro Massimiliano Irrati…

ILICIC E IL TOCCO DI HASHISH: IL VIDEO

Dopo averlo raccolto da terra con faccia decisamente stupita, l’ex Fiorentina e Palermo si è diretto verso l’arbitro della sezione di Pistoia: quest’ultimo lo ha preso in consegna e, dopo aver sorriso a denti stretti, lo ha messo nella tasca posteriore del pantaloncino. Le immagini sembrano chiarire i pochi dubbi sulla natura dell’oggetto, con gli utenti dei social letteralmente scatenati: «Intanto Ilicic trova un pezzo della vera croce sul prato dell’Olimpico durante #RomaAtalanta», «Ma #Ilicic ha datto all’arbitro una barretta di cioccolato o un pezzo di fumo?», «Il calciatore dell’Atalanta passa un mezz’etto de fumo a #irrati», questi solo alcuni dei commenti presenti su Twitter. Qui di seguito vi proponiamo il video di Ilicic con il tocco di hashish/fumo che sta circolando sul web

Gran bel tocco de fumo all olimpico🤣🤣🤣🤪🤪 Irrati se la ride e se lo inguatta..🤣🤣😂😂😂 pic.twitter.com/Xo0aPuHKZ7 — KUNGFUPANDA (@Dadodiana8413) September 25, 2019





