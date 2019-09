Video/ Roma Atalanta (0-2): highlights e gol. Prima sconfitta per Fonseca (Serie A)

Primo KO per Fonseca in questo avvio di stagione della Serie A: come si vede nel video di Roma Atalanta, all’Olimpico il tabellone del risultato sorride alla Dea per 2-0, nella quinta giornata del campionato. Sono quindi tre punti più che meritati per i ragazzi di Giampiero Gasperini, che al triplice fischio finale volano quindi alla terza piazza nella classifica della Serie A con ben 10 punti, alle spalle di Inter e Juventus, ancora però fuori mira. Tornando alla sfida va subito detto che abbiamo dovuto attendere gli ultimi minuti del primo tempo per registrare le prime vere occasioni da gol: prima Dzeko e poi Ilicic hanno messo paura alla difesa avversaria, senza però trovare la rete. La prima marcatura arriva quindi solo nella ripresa: dopo una fucilata di Zaniolo è l’Atalanta a rispondere con le rime con Palomino prima e Zapata poi, con quest’ultimo che trova il gol al 71’. I bergamaschi ovviamente non si accontentano e trovano poi il raddoppio con De Roon al 90’ che massimizza anche sul finale il grande sforzo offensivo dei nerazzurri (si segnala la nuova occasione da gol di Zapata al 87’). Dopo tre minuti di recupero concessi, il direttore di gara sancisce il successo dell’Atalanta sulla Roma per 2-0.

IL TABELLINO

ROMA ATALANTA 0-2 (0-0 pt)

MARCATORI: 70′ Zapata (A), 90′ De Roon (A).

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (58′ Jesus), Smalling, Fazio (75′ Kalinic), Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo (64′ Mkhitaryan), Pellegrini, Florenzi; Dzeko. A disposizione: Antonucci, Diawara, Fuzato, Kluivert, Mirante, Pastore, Santon. Allenatore: Fonseca.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuleur, Castagne; Malinovskyi (78′ Gosens); Ilicic (60′ Zapata), Gomez (87′ Pasalic). A disposizione: Arana, Barrow, Djimsiti, Ibanez, Masiello, Rossi, Sportiello. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: Ammoniti: Zaniolo, Jesus (R); Kjaer (A). Recupero 2’pt – 4’st. Calci d’angolo 5-1.

