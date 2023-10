Illegalità: 53% degli italiani pensa sia aumentata/ Nel gioco d’azzardo pesano tasse e assenza di controlli

Il tema dell’illegalità è stato messo al centro del nuovo sondaggio condotto dall’Istituto Noto Sondaggi per conto de ilSussidiario.net, che ha dimostrato come, in generale, vi sia un percepito aumento delle pratiche al di fuori della legge in ogni settore, dal gioco d’azzardo, all’edilizia e ai lavori pubblici. Il campione analizzato era di 1.000 persone e ha incluso solamente cittadini italiani maggiorenni, rappresentativi per genere ed età della popolazione, mentre il sondaggio è stato condotto in modalità Cawi e in Tempo Reale tra il 22 e il 26 settembre 2023.

Omicidio tabaccaia a Foggia: l'assassino un marocchino irregolare/ Giudice lo aveva messo in libertà

Complessivamente, dai dati raccolti da Noto Sondaggi sull’illegalità, sono più di un italiano su due (precisamente il 53% del campione) a ritenere che sia aumentata nel corso degli ultimi anni, percentuale che sale al 75% per i residenti del Centro Italia. Le pratiche illegali, in particolare, sono maggiormente percepite nel settore edilizio, con il 40% degli intervistati d’accordo con l’affermazione, seguito dai lavori pubblici (al 28%) e da raccolta e smaltimento dei rifiuti (23%). Similmente, l’aumento dell’illegalità è percepito dal 5% degli intervistati anche nel campo del gioco d’azzardo, dove è stato indicato tra le motivazioni principali l’elevato ammontare delle tasse sulle vincite e l’assenza di controlli specifici, indicati come azione principale da attuare per contrastarla.

Million Day: numeri vincenti/ Scopri l'estrazione delle cinquine di oggi 9 ottobre 2023

Illegalità nel gioco d’azzardo percepita soprattutto al Centro e sulle Isole

Insomma, l’illegalità nel gioco d’azzardo, secondo i dati di Noto Sondaggi, sarebbe aumentata solamente per il 5% del campione di persone intervistate, mentre è circa un italiano su quattro a dirsi a conoscenza del fatto che nel proprio territorio siano aumentati i luoghi fisici in cui è possibile scommettere illegalmente, con predominanza di segnalazioni nelle isole. A livello di conoscenze personali, è stato il 17% dei partecipanti ad indicare come conosca almeno una persona che gioca o ha giocato su siti online non autorizzati.

Apostolico: parla la moglie del gioielliere Gianni/ "Spero non fosse processo politico. Ho paura dei giudici…

Andando a fondo nel tema dell’illegalità nel gioco d’azzardo, Noto Sondaggi ha rilevato come il 35% gli intervistati ha riscontrato sul proprio territorio un aumento di bische, sale da poker e sale slot illegali e nascoste, mentre il 40% ritiene che sia aumentato soprattutto dal punto di vista delle scommesse online, anche in questo caso con predominanza nel Centro e nelle Isole. Cercando, invece, di comprendere quale sia la motivazione percepita dagli italiani che hanno partecipato al sondaggio dell’aumento dell’illegalità nel gioco d’azzardo, il 62% ha indicato la possibilità di riscuotere vincite non tassate, mentre il 61% l’assenza di effettivi controlli. Il 72% degli italiani, infine, richiede una maggiore azione di contrasto da parte dello Stato con leggi e interventi ad hoc.











© RIPRODUZIONE RISERVATA