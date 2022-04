Ilona Staller/ Dal dramma del figlio rapito agli attacchi di Nicolas Vaporidis

Ilona Staller stanca delle critiche: “Nicolas mi attacca solo…”

Ilona Staller è stata attaccata pesantemente da Nicolas Vaporidis. La naufraga dell’Isola dei Famosi è stata attaccata dall’attore di non fare nulla per il bene del gruppo. Secondo Nicolas, a Ilona Staller le mancherebbe la volontà: “In un’ottica di gioco le manca volontà…Approfitta delle persone intorno a lei che fanno tutto”, ha detto a Ilary Blasi che lo aveva interpellato in merito. A prendere le difese di Ilona è stata Licia Nunez con la quale sta nascendo una bella amicizia. La naufraga ha smentito la versione di Vaporidis asserendo che la Staller si sarebbe data molto da fare nelle ultime settimane: “I pregiudizi fanno parte di tutti i concorrenti…Ilona è venuta a pescare con me, ha pulito cactus, ha rastrellato…Ha fatto cose sempre in correlazione alla sua età…”. A giudizio di Licia Nunez, Ilona starebbe facendo un percorso spettacolare: “Nicolas non puoi dire che non ha fatto nulla…Ha fatto un percorso spettacolare…”.

Ilona Staller ha preso la parola e ha confessato che Nicolas non nutrirebbe simpatia nei suoi confronti: “Secondo me mi attacca solo perché gli sto antipatica…Tutto qua…”. Il concorrente ha rispedito al mittente immediatamente tali accuse, confermando il fatto che la concorrente dell’Isola non avrebbe voglia di fare nulla e quindi sarebbe alla fine un peso un po’ per tutti. Quest’ultima ha però continuato a dire il contrario: “Che ne sa lui cosa faccio? Io di notte ho messo la legna sul fuoco mentre tutti stavano dormendo…”, ha concluso.

Ilona Staller nella puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 21 aprile 2022 ci ha emozionato con la storia della sua vita e dell’amore che riversa a suo figlio. L’attrice ha raccontato che proviene da una famiglia molto povera, tutti festeggiavano il Natale e loro non avevano nemmeno l’albero. Un anno sua madre portò a casa un alberello e lo addobbò con fichi secchi e arance: un grande regalo per chi non aveva niente. Stanca di fare una vita di stenti, si è sposata con Salvatore, un uomo italiano a cui era molto affezionata ma non lo amava. Una volta arrivata in Italia si accorse che il salto di qualità non lo aveva fatto, così ha iniziato a fare la modella, poi è stata invitata a un servizio fotografico, ma non immaginava di diventare un’icona dell’erotismo conosciuta in tutto il mondo. Il pubblico sta apprezzando molto questa versione di Ilona Staller, una donna che nella vita ha sofferto molto, soprattutto quando suo figlio a 13 mesi di età è stato rapito dal padre e portato lontano da lei in un altro paese. Per il forte dispiacere ha sofferto per anni di anoressia, dopo una lunga battaglia legale è riuscita a riprendersi il bambino. In puntata ha raccontato di essere stata felice di diventare mamma, prima della nascita di suo figlio, aveva perso al quarto mese di gravidanza una bambina. Quando è rimasta incinta del maschietto ha mangiato di tutto per non fargli mancare niente, gli ha fatto ascoltare la musica classica e ha parlato alla sua pancia. A parte i primi tre mesi che ha sofferto di nausea, poi la gravidanza è stata un’immensa gioia.

Ilona Staller nella puntata di giovedì è finita in nomination con Edoardo, l’attrice è molto apprezzata dal pubblico, potrebbe superare il televoto senza alcuna difficoltà. Chi invece la vorrebbe fuori dal gioco sono alcuni naufraghi che l’accusano di non fare niente, purtroppo la Staller si è accorta che negli ultimi giorni qualcuno le parla dietro alle spalle, poi quando si avvicina interrompe il discorso. Edoardo piace perché porta sull’isola una punta di leggerezza. Ora che i naufraghi sono stati trasferiti a Playa Rinovada e giocano individualmente potremmo vedere se davvero Ilona piace al pubblico oppure viveva di luce riflessa. In questo momento a criticarla sono i suoi ex compagni di coppia ovvero Nicolas e Roger. Chissà se il cuore aperto di Ilona ha intenerito il pubblico, per ora sull’isola l’unica che ha preso le sue difese contro le critiche di Nicolas è stata Licia Nunez che ha accusato l’attore di avere pregiudizi nei riguardi della sua amica.











