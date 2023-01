Ilona Staller e il figlio Ludwig Koons/ La tragica storia del rapimento: “Aveva 13 mesi”

La tragica storia di Ilona Staller e il figlio Ludwig Koons

Ilona Staller e il figlio Ludwig Koons saranno ospiti a Verissimo per un’intervista madre e figlio e questo perché, oltre alla fama dell’attrice, la loro storia ha toccato il cuore di milioni di italiani. La prima volta che Ilona Staller ha parlato del figlio Ludwig si trovava all’Isola dei Famosi in veste di naufraga: “E’ una storia dolorosa che ha veramente segnato la nostra vita, la mia e di mio figlio. Mi sentivo morire. Una volta ero su un aereo e pensavo che se fossi caduta in mare non avrei sentito dolore, tanto era forte il dolore che provavo. Ludwig è un ragazzo forte ma ha sofferto come ho sofferto anche io. Aveva solo 13 mesi”.

A quel tempo Ilona non poteva esporsi molto in merito alla questione ma il suo dolore aveva colpito tutti gli spettatori. Ludwig era nato nel 1992 dalla relazione tra Ilona e l’artista statunitense Jeff Koons, dopo la separazione della coppia i due lottarono per l’affidamento di Ludwig e a quel tempo lui aveva solo 13 mesi, poi la vicenda culminò nel 1993 quando Ilona rapì il figlio, che era stato precedentemente portato in America dal padre. Dopo il reality Ludwig rilasciò alcune dichiarazioni in cui sosteneva di essersi reso conto di essere “un figlio conteso” solo quando aveva 5 anni.

Il rapporto di Ludwig Koons con i genitori e col passato della madre Ilona Staller

All’Isola dei Famosi Ludwig Koons aveva sorpreso la madre Ilona Staller con un videomessaggio in cui diceva: “Sei una madre unica e speciale, sei una sorella, sei stata tutto per me. Ti adoro e ti amo, sei l’unica donna della mia vita”. Oggi il loro rapporto non è cambiato e i due si mostrano spesso insieme sui social e vanno insieme agli eventi dell’ex attrice. Nonostante la storia di Ludwig non sia affatto semplice, dopo la partecipazione della madre all’Isola dei Famosi, si era esposto in merito al suo rapporto col padre sostenendo che a distanza di anni lui si è rifatto una vita e ha avuto altri figli insieme alla sua segretaria e pur non avendo un rapporto come quello che ha con la madre, lui si trova bene col padre e ogni tanto si sentono.

In merito alla madre invece aveva detto, al programma radiofonico “La Zanzara”: “E’ una donna scomoda” e questo perché il suo sogno è quello di fare cinema ma spesso è stato rifiutato a causa dell’immagine della madre e del suo passato nel mondo della pornografia, mondo che però a lui non ha mai creato alcun problema: “Ho visto da solo i porno di mia madre, non mi ha fatto nessun effetto. Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso”.











