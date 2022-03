Ilona Staller “Fidanzato? Cerco un uomo che mi porti rispetto”/ Con l’ex “Annullata”

Ilona Staller, ora all’Isola dei famosi in coppia con Marco Melandri. Tempo fa la donna, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo aveva fatto alcune dichiarazioni sul suo ex marito Jeff Koons con cui ha vissuto due anni e mezzo molto difficili per la donna che ha ammesso: “Facevo brillare lui, io mi sono annullata”.

Per Ilona Staller non è stata dura solo la convivenza con il suo ex marito, ma anche la battaglia per l’affidamento del loro figlio Ludwig confessando: “Dopo la nascita di Ludwig sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti” ammettendo come il procedimento legale sia stato molto turbolento: “Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione”.

Ilona Staller è fidanzata?

Ilona Staller ha rivelato come durante la sua separazione con Jeff Koons abbia sofferto molto anche fisicamente: “E’ stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia. Le persone non mi riconoscevano ma ho reagito per me e mio figlio”.

La donna, durante la sua intervista a Verissimo ha anche ammesso di non essere al momento fidanzata: “Sono single. Sto cercando un uomo leale e soprattutto che mi rispetti”. L’esperienza all’isola non sembra aiutare la donna che è in coppia con Marco Melandri che ha chiesto alla ragazza di insegnarli alcuni trucchi del suo mestiere, però: “Solo teoria, nessuna pratica. Sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”.

