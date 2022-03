Ilona Staller “Finalmente liberi dalla cintura di castità!”/ “Bellissima sensazione”

Ilona Staller e Roger Balduino si slegano: “Finalmente liberi…”

Ilona Staller e Roger Balduino sono finalmente liberi. Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Ilona è rientrata in gioco e ha scelto di fare coppia con Roger. L’attrice decide anche di portare con sé il fuoco, accettando la sfida di restare legata con una corda al suo partner. Nelle scorse ore però Ilona si è accorta che sull’Isola ha fatto capolino una chiave. Roger le dice: “Cos’è?”. Ilona gli spiega che è la chiave che li renderà finalmente liberi. Roger Balduino le risponde: “Non ci credo”. Ilona Staller e Roger Balduino sorridono felici mentre intorno a loro gli altri naufraghi esclamano: “W la libertà”. Roger Balduino per festeggiare la ritrovata liberà ha deciso di lanciare la cintura in mare festeggiando con le parole: “Sai cosa faccio con questo? Mai più”. Ilona Staller e Roger Balduino festeggiano con un bagno di coppia ma distanziati. Successivamente la donna ha ammesso: “Finalmente siamo liberi da questa cintura di castità”. Roger Balduino le fa eco: “E’ una bellissima sensazione”.

Ilona Staller nella scorsa puntata è stata eletta dai suoi compagni di viaggio “capo” di Playa Sgamada, un ruolo che l’ha resa immune alla nomination e le ha permesso di comandare gli altri naufraghi. Questo ruolo nella terza puntata è stato determinante per rientrare in gioco, infatti Cicciolina ha dovuto scegliere con chi tornare a Playa Accopiada. Melandri ha preso bene la notizia, sapendo che non sarebbe entrato nelle grazie della Staller ha manifestato esultanza nel doversi almeno separare da lei. Cicciolina ha rimproverato al motociclista di non essere abituato a prendere direttive. Ilona alla fine ha scelto di tornare in gioco con Roger, non solo ma ha portato con sé il fuoco da donare per un giorno ai suoi amici a condizione di legarsi con l’elastico al modello. La Staller ha accetto l’elastico pur di non privarsi del fuoco.

Quando Ilona Staller e Roger Balduino hanno fatto il loro ingresso nella Palapa sono stati accolti con molto entusiasmo, soprattutto perché avevano con sé il fuoco, peccato che l’entusiasmo tra i naufraghi è andato scemando quando hanno saputo che il “dono” è stato messo a loro disposizione soltanto per un giorno. Ilona ha votato Carmen Di Pietro perché ha un carattere troppo forte per suo figlio. In realtà Cicciolina avrebbe voluto votare la Di Pietro anche nella scorsa puntata, poi per assecondare la richiesta di Melandri ha dato il “bacio di Giuda” alla coppia Floriana-Antonio, ma se n’è pentita immediatamente, peccato che una volta tornata in Palapa non ha potuto chiarirsi con l’amica, visto che Floriana-Antonio perdendo al televoto si sono trasferiti a Playa Sgamada.

Il pubblico ha apprezzato molto la scelta di Ilona Staller, Cicciolina di portare a Playa Accopiada Roger Balduino, non solo perché potrebbe dare vita alla storia sentimentale con Estefania, ma perché fisicamente è dotato per affrontare le prove ricompensa. Tuttavia, il popolo web in queste ore sta attaccando Marco Melandri per un battuta poco piacevole che ha fatto nei confronti della pornostar. Al momento della scelta, infatti, Ilona è passata davanti a Melandri per raggiungere Roger e il motociclista ha esternato la sua battuta: “Uuuh, le piace grande”.











