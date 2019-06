Ilona Staller/ “Grande Fratello Vip? In trattativa”, sugli uomini sposati e i trans..

La televisione si è spenta in vista dell’estate ma per i suoi protagonisti c’è sempre modo di andare oltre e di raccontarsi anche se bisogna farlo in radio. Questo è quello che è successo a Ilona Staller che, messe da parte le trasmissioni di Barbara d’Urso, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” confermando, in parte, le voci che la danno come sicura concorrente del prossimo Grande Fratello Vip. Secondo quanto ha rivelato l’attrice sembra che le trattative siano a buon punto anche se ci sono alcune cose da sistemare e mettere a punto: “E’ una cosa fattibile, ora vediamo, stiamo trattando. Siamo a buon punto, ci sono da limare solo alcune cose”. Ma l’intervista a Ilona Staller non si è fermata alla tv e al Grande Fratello ma è andata oltre svelando che proprio il prossimo settembre, il 24, tutti i collezionisti, i feticisti e i suoi fan avranno modo di mettere le mani su alcuni dei suoi “cimeli”, pezzi della sua collezione privata: “Farò una grande asta a Milano il prossimo 24 settembre a Palazzo Recalcati. In questa asta ci saranno tutti gli oggetti miei di grande valore storico. Cose vintage, appartenenti alla mia collezione privata. Ci saranno dischi, foto, cassette, quadri, oggettistica erotica, lingerie utilizzata sul set, Poi coroncine, poster e altre cose ancora. Ci sarà da divertirsi. Saranno cose private”.

ILONA STALLER DICE LA SUA SU MATTEO SALVINI

Ilona Staller poi torna indietro nel tempo a quando prima di aver mostrato il suo corpo, ha conquistato gli italiani con la sua voce. Lei stessa parla di un inizio in rado: “Sono nata con la voce. Prima gli italiani hanno amato la mia voce, poi, solo poi, hanno visto il mio corpo”. La Staller elenca poi le sue attività da quando, nell’ormai lontano 1988, ha smesso di fare la pornostar, sottolineando di aver fatto anche tanto altro: “Ho fatto anche la cantante, la parlamentare, per cinque anni, ho fatto tante cose“. Proprio riguardo alla politica poi si dice pazza di Matteo Salvini che ha il pregio di stare sempre a contatto con la gente e per questo è amato: “Il pubblico ama il contatto ravvicinato, ama vedere che un politico fa le stesse cose che fa il cittadino. E’ la gente che deve decidere chi votare. E’ la gente che deve scegliere a quali deputati dare fiducia“.

“UOMINI SPOSATI A LETTO CON TRANS E GAY”

Dalla politica al mondo del porno è poi un attimo e così Ilona Staller dice la sua sull’attuale mondo della pornografia rovinato ormai dall’avvento di internet, dal fatto che tutto ormai sia gratis e che anche il porno fai da te ormai è di moda: “I tempi sono cambiati. Quando ero insieme a Moana e abbiamo aperto la strada della sessualità in Italia, eravamo gioiose. In tutte le mie videocassette c’era un sesso gioioso, divertente, fantastico. Ci siamo divertite, abbiamo vissuto un sesso molto spensierato, con tanto divertimento”. Poi riguardo al mondo di oggi e alla sessualità ammette che anche in questo molto è cambiato e se lei, anche se single, fa del sesso, anche da sola, ammette poi che sa bene che molti uomini, fedelissimi, la notte vanno in giro a fare sesso con trans o gay: “Oggi sono aumentati gli uomini che amano altri uomini. Il mio non è un insulto, è una constatazione. Negli anni ’80 non era così“.



