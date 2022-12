Ilona Staller: “La mia Infanzia è stata difficile”/ “Mio padre è andato via che avevo 3 anni, mamma…”

Ilona Staller, l’infanzia difficile e il rapporto con i genitori

Ospite di Cristiano Malgioglio a Mi casa es tu casa, nella puntata del 30 dicembre, Ilona Staller racconta la sua infanzia. L’ex attrice, icona del mondo della filmografia hard, svela che la sua prima età non è stata semplice, soprattutto quando il suo papà ha lasciato la sua mamma e i suoi tre figli.

“La mia infanzia è stata difficile. – ha esordito la Staller su Rai2 – Ho vissuto con i miei genitori in 60 metri quadri di casa, c’era poco cibo, mamma faceva doppio turno di lavoro come ostetrica, papà si era rotto la gamba e lavorava al ministero.” E ancora: “Papà ha lasciato mamma perché era un don Giovanni! Lui non dava amore, mi ha lasciata quando avevo 3 anni, quindi mi è mancata la figura paterna. Noi bambini abbiamo sofferto, poi è arrivato il patrigno ma non è la stessa cosa.”

Ilona Staller, il rapporto con la nudità e la reazione dei genitori

Ilona Staller rivela poi il rapporto con la nudità libera, iniziato da piccolissima, e quella che era la reazione dei suoi genitori: “Io da ragazzina ho sempre scorrazzato nuda, per me non è mai stato un tabù. Mamma e papà mi hanno sempre detto ‘vestiti’, ma io non capivo quale fosse il problema.” Ilona ricorda anche sua nonna, una donna dal carattere duro e severo che non si poteva mai contraddire: “Quello che diceva lei era legge”.

