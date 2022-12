Mi casa es tu casa, 4a puntata/ Diretta: Ilona Staller a casa di Cristiano Malgioglio

Mi casa es tu casa: anticipazioni puntata 30 dicembre

Cristiano Malgioglio torna in onda con una nuova puntata di “Mi casa es tu casa”, il programma in onda oggi, mercoledì 30 dicembre, alle 21.20 su Rai 2. Con la sua ironia, ma anche con la sua sensibilità, Malgioglio incontra amici e colleghi appartenenti a diverse sfere del mondo dello spettacolo portandoli a raccontare anche dettagli inediti della loro vita privata. Racconti toccanti e struggenti quelli che Malgioglio regala al proprio pubblico come è accaduto con l’amica Mara Venier, ospite della terza puntata insieme alla cantante Luz Casal.

MI CASA ES TU CASA, 2A PUNTATA/ Diretta. Massimo Ceccherini: "Elena mi ha salvato"

Ospiti delle altre puntate sono stati Heather Parisi, con Sam Ryder, i Gemelli di Guidonia, Jasmine; Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rita Rusic, produttrice del celebre film “Il ciclone”. Questa sera, invece, Malgioglio incontrerà Ilona Staller.

Mi casa es tu casa: ospite Ilona Staller

Ospite della nuova puntata di Mi casa es tu casa è Ilona Staller, conosciuta anche come Cicciolina. Oggi, si racconta in una veste inedita nella casa di Cristiano Malgioglio. L’intervista, secondo le prime anticipazioni, avverrà in una vasca da bagno dove, sommersa dalle bolle di sapone, la Staller risponderà alle domande del padrone di casa. “L’infanzia in Ungheria, l’arruolamento nei servizi segreti, il debutto nel mondo del cinema per adulti nonché l’arrivo in politica saranno tra i temi affrontati.

Cristiano Malgioglio:"Sono fidanzato con Adimir"/ Quanti anni ha, lavoro e come si sono conosciuti

Tuttavia, Malgioglio, come riporta Il Messaggero, ha precisato: «Io, premetto, non le ho chiesto niente del suo passato da attrice hard, anche perché non ho visto neanche un suo film. Le ho detto: `per me potresti aver recitato il ruolo di Rossella O’Hara´, non ho idea», la promessa del padrone di casa. Non mancheranno neanche stasera le sorprese di altri ospiti. Tra queste, le incursioni di Serena Grandi e di Gessica Notaro.

Mi casa es tu casa: come vedere la diretta streaming

La nuova puntata di Mi casa es tu casa può essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart tv. La diretta streaming parte dalle 21.20, ora in cui inizia anche la diretta televisiva.

MI CASA ES TU CASA, 1A PUNTATA/ Diretta: Sam Ryder in chiusura, Malgioglio estasiato!

Grazie a Raiplay, tuttavia, non solo la puntata in onda questa sera si può vedere integralmente anche qualora la diretta televisiva sia già cominciata con la funzione restart ma si possono recuperare anche i precedenti appuntamenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA