Imagine Dragons, a settembre nuovo album Mercury-Act 1/ Nel 2022 concerto in Italia?

Gli Imagine Dragons sui loro profili social hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album “Mercury – Act 1” per il 3 settembre 2021. Attesissimo già dalla pubblicazione dei singoli “Follow You” e “Cutthroad” a marzo, venerdì 2 luglio arriverà il terzo brano “Wrecked“, di cui la band ha pubblicato un piccolo estratto sui social, rendendo ancora più grande l’attesa da parte dei fan.

“Mercury – Act 1” arriva dopo aver collezionato numeri incredibili con i precedenti quattro album (Night Vision, Smoke and Mirrors, Evolve e Origins), grazie ai quali la band ha girato il mondo in tour, vinto diversi premi e superato i record di vendite. In Italia gli Imagine Dragons sono molto amati, hanno una numerosa community di fan pronta a far sentire il proprio sostegno; inoltre, dal nostro Paese hanno ricevuto quattro dischi di platino per gli album e trenta per i singoli e il loro concerto al MilanoRocks del 2018 contava oltre 60mila spettatori.

Imagine Dragons: il ritorno dopo 3 anni

La band statunitense degli Imagine Dragons potrebbe far ritorno in Italia nel 2022, dato che intraprenderà un tour mondiale nell’estate del prossimo anno, durante il quale toccherà diversi Paesi. Per il momento è confermata solo una data, il 7 luglio al Mad Cool Festival di Madrid, ma qualche novità potrebbe arrivare. L’ultimo live italiano è stato il 2 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, unica data europea di quel tour.

Il progetto discografico più recente del gruppo statunitense, “Origins“, è uscito a novembre del 2018 ed era considerato un “album fratello” del precedente “Evolve”. Il cantante Dan Reynolds ne parlò come un “esplorare nuovi territori ma apprezzare anche le tue origini. Quando creiamo, lo facciamo senza confini o regole. Troviamo eccitante creare musica che ci appaia differente e nuova”. In attesa di ascoltare ciò che di inedito gli Imagine Dragons hanno preparato, “Origins” rimane il loro album che più si avvicina alla musica pop, presentando comunque caratteristiche di altri generi come new wave, industrial, musica elettronica e soul.

