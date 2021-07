Imagine Dragons video Wrecked/ Brano in memoria della cognata di Dan Reynolds

È uscito sul canale Youtube degli Imagine Dragons il video ufficiale di “Wrecked“, singolo estratto dall’album “Mercury – Act 1” in arrivo il 3 settembre in tutto il mondo. All’interno ci saranno anche “Follow You” e “Cutthroad”, due brani usciti a marzo. Il videoclip di “Wrecked”, attualmente, è al numero 38 delle tendenze di YouTube e ha raggiunto oltre un milione di views dopo solo due giorni dalla sua pubblicazione.

Le immagini ripercorrono uno dei momenti più tragici che Dan Reynolds, voce degli Imagine Dragons, ha vissuto per la recente scomparsa di sua cognata Alisha Durtshchi Reynolds (moglie del fratello), morta a nemmeno quarant’anni. Il dolore che si è ritrovato a vivere vedendola morire lo ha espresso nella maniera che gli viene meglio, ossia per iscritto (il cantante è l’autore del testo della canzone). In “Wrecked” racconta di questa drammatica esperienza in modo tanto potente quanto commovente, così come nel video, dalle scene tristi ed evocative.

Il video di “Wrecked”

Il videoclip è stato diretto da Matt Eastin e vede il protagonista Dan Reynolds vivere momenti di assoluto sconforto in mezzo alla gente, che, invece, balla e si diverte. Intanto, ha delle visioni di una donna, che probabilmente simboleggia proprio la cognata Alisha, sia quando dorme sia quando guida, tanto da arrivare a fermare la macchina, uscire e scappare. Nel testo di Wrecked, l’artista scrive e canta: “Dimmi, come dovrei andare avanti?/La mia mente è un posto in cui non posso sfuggire al tuo fantasma/Sono distrutto senza di te qui“.

Alla fine del video si vede Dan Reynolds seduto sulla spiaggia che fissa il mare, quando all’improvviso la donna che invade la sua mente si siede al suo fianco, per poi sparire nel nulla. Il frontman degli Imagine Dragons ha detto a proposito del brano: “E’ stato il mio modo di affrontare il tutto, poiché la musica è sempre stata il mio rifugio. Non essendo più un uomo di fede, posso solo sperare che lei la ascolti da qualche parte in un luogo dove è guarita e non soffre più. Questa canzone è il mio augurio per l’eternità a coloro che amo”.

