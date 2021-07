Imagine Dragons video Wrecked/ Dan Reynolds: “È per mia cognata, l’ho vista morire”

“Wrecked” è il nuovo singolo degli Imagine Dragons, uscito venerdì 2 luglio e che anticipa l’album in arrivo dopo l’estate. “Mercury – Act 1” sarà il titolo del disco e la sua pubblicazione è prevista per il 3 settembre in tutto il mondo, sia in versione digitale che fisica nei negozi. In verità, esso era stato già preceduto dai singoli “Follow You” e “Cutthroad” a marzo, ma solo ora la band ha annunciato il nuovo progetto, che registra anche la produzione di Rick Rubin.

Il brano è quindi il terzo estratto e porta la firma del frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds, che ha perso tragicamente la cognata Alisha Durtshchi Reynolds (moglie del fratello) a causa di un cancro e ha dunque deciso di incanalare il dolore nella musica, dando così vita a questa canzone dedicata proprio a lei.

Dan Reynolds: “Wrecked è il mio augurio per l’eternità”

E’ stato lo stesso Dan Reynolds che ha fatto sapere come è nata Wrecked, mediante un messaggio postato sui social, in cui ha scritto: “Lei era la luce più brillante. Un faro di gioia e forza per tutti quelli che incontrava. La sua improvvisa scomparsa mi ha scosso in un modo che ancora non riesco ad esprimere. Ero con lei e con mio fratello quando è morta ed è stata la prima volta nella mia vita che ho assistito a una morte così. Ha sigillato nella mia mente la fragilità della vita e il fine di tutto questo”.

Il cantante degli Imagine Dragons, in maniera molto toccante, si è aperto con i suoi fan, raccontando di quel momento delicato che ha vissuto e durante il quale ha visto il fratello affrontare qualcosa che nessuno dovrebbe affrontare: “Ma ho anche visto la sua fede portargli speranza per un futuro insieme a lei. Io posso solo sperare la stessa cosa. Questa canzone è stato il mio modo di affrontare il tutto, poiché la musica è sempre stata il mio rifugio. Non essendo più un uomo di fede, posso solo sperare che lei la ascolti da qualche parte in un luogo dove è guarita e non soffre più. Questa canzone è il mio augurio per l’eternità a coloro che amo”.





