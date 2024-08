E’ prevista per questa sera la finale di pugilato femminile tra Imane Khelif e Yang Liu alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una sfida che si porta dietro le polemiche sulla atleta algerina e che sono forse destinate a durare anche dopo il match a prescindere da quello che è il pronostico e quello che sarà l’esito. Per questa ragione, la diretta della finale femminile di pugilato per i pesi welter risulta tra gli appuntamenti più attesi del programma di oggi con il match previsto per le 22.51.

DIRETTA/ Italia Usa (risultato 0-2) streaming video Rai: sull'orlo del ko! (volley M, Olimpiadi Parigi 2024)

Imane Khelif in finale di pugilato contro Yang Liu alle Olimpiadi di Parigi 2024: il pronostico

La diretta della finale di pugilato femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Khelif e Yang Liu ha un verdetto tutt’altro che scontato. Diversamente da quanto discusso nei giorni scorsi tra genere, testosterone e simili, la pugile algerina non è affatto imbattibile. In ottica pronostico, nella sua storia sportiva non sono presenti unicamente vittorie e match da considerare impari per un presunto strapotere. Anzi, diverse sono state le sconfitte nella carriera di Imane Khelif che oggi – 9 agosto – con la finale di pugilato femminile pesi welter alle Olimpiadi di Parigi 2024 sogna di poter portare a casa la medaglia d’oro, già sicura di aver in tasca quella d’argento in caso di sconfitta.

Fausto Desalu: infanzia e fidanzata/ Dall'abbandono del padre ai rumors sui gossip

Entrando nel merito del pronostico su Imane Khelif e Yang Liu in finale di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024, utile può essere osservare le statistiche a confronto. Ovviamente per entrambe il cammino è stato netto essendo giunte all’ultimo atto. Nel caso della pugile algerina si tratta della seconda olimpiade con la sconfitta nel terzo turno nel 2021 a Tokyo. Diverso il caso di Yang Liu che, a 32 anni, fa il suo esordio olimpico a Parigi e non poteva andare meglio dato che è già certa di portarsi a casa come minimo la medaglia d’argento e forte delle 3 vittorie nette di fila nei precedenti incontri.