Imane Khelif può sfidare Angela Carini: la pugile trans ha ottenuto il via libera per la gara degli ottavi di finale di boxe femminile delle Olimpiadi 2024 di Parigi, categoria pesi welter. L’atleta algerina era stata inizialmente esclusa dai Mondiali di pugilato dell’anno scorso dopo aver fallito il controllo ormonale, stesso discorso per la collega taiwanese Lin Yu-tin, ma poi ha superato i test di idoneità di genere, in altre parole i controlli di verifica del sesso, quindi martedì il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha confermato che tutte e due le pugili trans possono partecipare alle Olimpiadi.

Questo vuol dire nel caso di Imane Khelif che l’1 agosto può affrontare l’italiana Angela Carini. Il caso è diventato anche politico, perché sulla vicenda è intervenuto il vicepremier Matteo Salvini con un tweet in cui ha parlato di “uno schiaffo all’etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi“.

In subbuglio anche il mondo della boxe: ad esempio, il campione britannico Derek Chisora su X ha condiviso un video di un combattimento di Imane Khelif con una domanda nella didascalia: “È giusto?“. Anche Barry McGuigan, che è stato campione del mondo, è intervenuto sui social per sostenere che alla pugile algerina non dovrebbe essere permesso di affrontare avversarie femminili alle Olimpiadi. “È scioccante che sia stato permesso loro di arrivare fino a questo punto. Cosa sta succedendo?“, ha scritto.

Poi è andato ancor più all’attacco: “È patetico, gli uomini diventano donne per avere un vantaggio nello sport. Cosa fanno le autorità al riguardo? Nella boxe o in qualsiasi altro sport da combattimento è un crimine. Non dovrebbe accadere, ma se sfuggono alla rete e vengono catturati, dovrebbero essere imprigionati“.

It’s pathetic, men will become women to have an advantage in sport . What are the authorities doing about this ? In boxing or any other combat sport it’s criminal. It shouldn’t happen but if they slip through the net and are caught, they should be f##king jailed. https://t.co/yCj9lt6l4B

— Barry McGuigan (@ClonesCyclone) July 29, 2024