Imma Battaglia attacca Katia Ricciarelli “Credo abbia pregiudizi per orientamento di Eva”/ “Mi aspettavo…”

Imma Battaglia ha attaccato Katia Ricciarelli. La moglie di Eva Grimaldi ha trovato fuori luogo il comportamento della cantante lirica che a suo dire avrebbe adottato atteggiamenti da bulla. Katia Ricciarelli ha dapprima discusso con Eva Grimaldi e poi ha insultato Lulù Selassiè augurandosi che la giovane venga presto mollata da Manuel Bortuzzo. In una intervista rilasciata a Casa Chi, Imma Battaglia ha tuonato contro la Ricciarelli: “Ho visto cose spiacevoli. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire ‘ma vada via el c**l’. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta. Con dei modi e toni davvero poco belli. Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto”.

Imma Battaglia è convinta che Katia Ricciarelli abbia un pregiudizio nei confronti di Eva Grimaldi per il suo orientamento sessuale: “Se ha pregiudizi per l’orientamento di Eva? Sì lo penso, non ne sono certa, ma lo credo. Tante persone che la conoscono in casa non hanno aperto questo dibattito. Quindi sono convinta che ci sia in loro dell’omofobia interiorizzata”.

Imma Battaglia ha poi fatto notare come la violenza anche verbale tra donne non debba passare inosservata. Imma ha infatti dichiarato: “Noi tutti assistiamo ad una violenza inaudita sulle donne. Quindi una violenza di una donna su un’altra donna non deve passare inosservata. Perché addirittura aggrava la situazione. Se una donna dice ‘str***a’ a un’altra donna, fa nonnismo e bullismo e misoginia e lancia il messaggio che qualsiasi uomo può farlo tranquillamente […] Mi aspettavo che se ne parlasse e sono delusa. Quando si è in video dobbiamo stare attenti e dare l’esempio”.

Imma Battaglia ha poi rivelato di aver trovato molto noiosa la storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. A Imma non deve essere particolarmente simpatico Belli considerando che lo ha definito un pigmalione dagli sguardi falsi: “Io ho trovato noiosissima la storia di Alex e Soleil ma mi sarebbe piaciuto molto se vuoi approfondire anche questo aspetto di questo pseudo uomo e pseudo artista che pretende di fare il pigmalione con questi sguardi falsi e questi ruoli stereotipati… allora si poteva parlare dei tradimenti. Per me sono sempre opportunità mancate tutte le volte che davanti a milioni di telespettatori non si svolge anche un po’ di sano ruolo educativo”.



