Katia Ricciarelli choc: gesto dell’ombrello a Jessica e Lulù/ Il web “Ti aspettiamo…”

Katia Ricciarelli nella bufera per un gesto fatto contro Jessica e Lulù Selassiè. Tutto è accaduto ieri, prima della cena, quando Katia Ricciarelli ha affrontato insieme a Manila Nazzaro, Jessica e Lulù per il post scritto da Clarissa sui social contro l’ex Miss Italia. Le parole scritte da Clarissa hanno provocato la dura reazione di Katia e Manila che hanno puntato il dito contro Jessica e Lulù, ree di non essersi dissociate dalle parole della sorella e aver mostrato indifferenza nei confronti della Nazzaro.

“Sono stanca! Non avete reagito per difendere Manila”, ha detto la Ricciarelli a Jessica che ha prontamente ribattuto – “Noi non siamo responsabili di quello che dice una persona da fuori. Per me non è cambiato niente, noi non siamo Clarissa. Io sono rimasta senza parole”, ha aggiunto la maggiore delle Selassiè.

Katia Ricciarelli a Jessica e Lulù Selassiè: “Imparate l’educaione”. Poi il gestaccio

Dopo aver discusso con Jessica, Katia Ricciarelli ha affrontato anche Lulù rimproverandola per un mancato saluto. “Stamattina sei passata davanti e non mi hai salutata. Non sono trasparente”, ha detto la cantante. “Non ti ho proprio vista. Mi ero appena svegliata solo per fare il tampone e sono entrata in confessionale non badando alla tua presenza. Ti chiedo scusa se non ti ho salutato”, ha spiehato Lulù con molta calma.

Nonostante la spiegazione e le scuse, la Ricciarelli ha continuato a rimproverare duramente Jessica e Lulù che non avrebbero rispetto per le persone più grandi. “Imparate l’educazione“, ha aggiunto ancora la Ricciarelli che, poi, ha fatto il gesto dell’ombrello alle sorelle Selassiè. Il gesto della Ricciarelli ha scatenato la dura reazione del web che si è schierato in massa con Jessica e Lulù. “Ti aspettiamo al televoto“, è il messaggio degli utenti di Twitter.

